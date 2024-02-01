https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели - РИА Новости, 01.02.2024
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда "Движения первых" и призвал молодежь уверенно идти к своей цели. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:56
2024-02-01T16:56
2024-02-01T17:45
общество
выставка-форум "россия"
россия
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда "Движения первых" и призвал молодежь уверенно идти к своей цели."Я уверен, что, если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше", — обратился российский лидер со сцены к присутствующим.Также он вместе с собравшимися спел гимн страны.Президент отметил, что частники "Движения первых" за последний год сделали очень много, например, направили сотни тысяч книг своим ровесникам в Донбасс и Новороссию."Я уже сказал, <...> два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы родины в рамках специальной военной операции. Четыреста тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", — сказал Путин.Он выразил благодарность наставникам и родителям участников движения.Съезд прошел на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Путин посетил ее уже в четвертый раз — он осмотрел павильоны Сбера и VK."Движение первых" — сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимают участие более четырех миллионов человек. Более 40 тысяч первичных отделений движения работают в 89 российских регионах на регулярной основе. По данным организации, в прошлом году мероприятия сообщества охватили более семи миллионов человек.Первый съезд "Движения первых" состоялся 18-20 декабря 2022-го в Доме молодежи в Москве, где участники выбрали его название. В этом году он проходил с 30 января по 1 февраля. По словам председателя правления движения Григория Гурова, мероприятие собрало три тысячи человек из всех регионов.
https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на втором съезде "Движения первых"
Путин на втором съезде "Движения первых"
2024-02-01T16:56
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Кириенко и Голикова на закрытии съезда "Движение первых"
Кириенко и Голикова на закрытии съезда "Движение первых"
2024-02-01T16:56
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общество, россия
Общество, Выставка-форум "Россия", Россия
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Путин на съезде "Движения первых" призвал молодежь идти к своей цели
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владимир Путин выступил на церемонии закрытия съезда "Движения первых" и призвал молодежь уверенно идти к своей цели.
«
"Я уверен, что, если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше", — обратился российский лидер со сцены к присутствующим.
Также он вместе с собравшимися спел гимн страны.
Президент отметил, что частники "Движения первых" за последний год сделали очень много, например, направили сотни тысяч книг своим ровесникам в Донбасс и Новороссию.
«
"Я уже сказал, <...> два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы родины в рамках специальной военной операции. Четыреста тысяч, около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и в Новороссию. Это совершенно конкретные, осязаемые вещи. И конечно, вы много-много сделаете еще в будущем", — сказал Путин.
Он выразил благодарность наставникам и родителям участников движения.
Съезд прошел на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Путин посетил ее уже в четвертый раз — он осмотрел павильоны Сбера и VK.
"Движение первых" — сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимают участие более четырех миллионов человек. Более 40 тысяч первичных отделений движения работают в 89 российских регионах на регулярной основе. По данным организации, в прошлом году мероприятия сообщества охватили более семи миллионов человек.
Первый съезд "Движения первых" состоялся 18-20 декабря 2022-го в Доме молодежи в Москве
, где участники выбрали его название. В этом году он проходил с 30 января по 1 февраля. По словам председателя правления движения Григория Гурова
, мероприятие собрало три тысячи человек из всех регионов.
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