https://ria.ru/20240201/putin-1924769762.html
Съезд "Движения первых" с участием Путина. Прямая трансляция
Съезд "Движения первых" с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.02.2024
Съезд "Движения первых" с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в съезде "Движения первых". РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:46
2024-02-01T16:46
2024-02-01T16:46
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924770532_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec5bf2e8b8e2ec8f9964a23fb27c95cd.jpg
Президент России Владимир Путин участвует в съезде "Движения первых".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924770532_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ab6e0d553ef2e9692047f3aedea97f1.jpg
Путин на втором съезде "Движения первых"
Путин на втором съезде "Движения первых"
2024-02-01T16:46
true
PT7M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Съезд "Движения первых" с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин участвует в съезде "Движения первых".
2024-02-01T16:46
true
PT7M39S
Президент России Владимир Путин участвует в съезде "Движения первых".