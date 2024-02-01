https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html

Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР

Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024

Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:47

2024-02-01T20:47

2024-02-01T20:47

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:359:2619:1832_1920x0_80_0_0_05cefa3b81d776394e6fd8b50e8f3ac0.jpg

ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. "Сегодня в Республике торжественно открыли объявленный Президентом России Владимиром Путиным тематический Год семьи", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что в республике живут более 9,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей. "Очень символично, что Владимир Путин в этом году подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который устанавливает, что трое и более детей – это многодетная семья. Для семей военнослужащих, которые участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, также разработано множество мер поддержки", - подчеркнул Пушилин. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html

https://radiosputnik.ru/20240124/serdtse-rossii-1923289340.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, год семьи