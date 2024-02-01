https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:47
2024-02-01T20:47
2024-02-01T20:47
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
год семьи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:359:2619:1832_1920x0_80_0_0_05cefa3b81d776394e6fd8b50e8f3ac0.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. "Сегодня в Республике торжественно открыли объявленный Президентом России Владимиром Путиным тематический Год семьи", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что в республике живут более 9,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей. "Очень символично, что Владимир Путин в этом году подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который устанавливает, что трое и более детей – это многодетная семья. Для семей военнослужащих, которые участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, также разработано множество мер поддержки", - подчеркнул Пушилин. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html
https://radiosputnik.ru/20240124/serdtse-rossii-1923289340.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923214081_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_09279de8840288dd9ce884f4c29ead86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, год семьи
Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Год семьи
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
Глава ДНР Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл
в республике Год семьи.
"Сегодня в Республике торжественно открыли объявленный Президентом России Владимиром Путиным тематический Год семьи", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава Ставрополья дал старт Году семьи в регионе
Глава ДНР отметил, что в республике живут более 9,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей.
"Очень символично, что Владимир Путин в этом году подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который устанавливает, что трое и более детей – это многодетная семья. Для семей военнослужащих, которые участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, также разработано множество мер поддержки", - подчеркнул Пушилин.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
На выставке "Россия" зажгли огонь Всероссийского семейного очага