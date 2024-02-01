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Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024
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20:47 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР - РИА Новости, 01.02.2024
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:47
2024-02-01T20:47
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
год семьи
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи. "Сегодня в Республике торжественно открыли объявленный Президентом России Владимиром Путиным тематический Год семьи", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР отметил, что в республике живут более 9,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей. "Очень символично, что Владимир Путин в этом году подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который устанавливает, что трое и более детей – это многодетная семья. Для семей военнослужащих, которые участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, также разработано множество мер поддержки", - подчеркнул Пушилин. Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20240201/stavropole-1924891387.html
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денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, год семьи
Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Год семьи
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР

Глава ДНР Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи

© РИА Новости / Виталий АньковСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Семья . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в четверг торжественно открыл в республике Год семьи.
"Сегодня в Республике торжественно открыли объявленный Президентом России Владимиром Путиным тематический Год семьи", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал старт Году семьи в регионе
Глава Ставрополья дал старт Году семьи в регионе
Вчера, 19:00
Глава ДНР отметил, что в республике живут более 9,7 тысячи многодетных семей, в которых воспитывается свыше 32 тысяч детей.
"Очень символично, что Владимир Путин в этом году подписал указ о мерах соцподдержки многодетных семей, который устанавливает, что трое и более детей – это многодетная семья. Для семей военнослужащих, которые участвуют в выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, также разработано множество мер поддержки", - подчеркнул Пушилин.
Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен "популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей". Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Церемония зажжения Всероссийского семейного очага Сердца России на Главной уличной сцене во время торжественной церемонии запуска Года семьи в рамках форума Родные – Любимые на Международной выставке-форуме Россия
На выставке "Россия" зажгли огонь Всероссийского семейного очага
24 января, 19:31
 
Денис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияГод семьи
 
 
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