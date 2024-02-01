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ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых - РИА Новости, 01.02.2024
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16:31 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/psb-1924844513.html
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых - РИА Новости, 01.02.2024
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых
ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:31
2024-02-01T16:31
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает пресс-служба банка. При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля - 12,51 рублей/юань), уточнили в пресс-службе. "Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос - вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте", – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев, слова которого приводятся в сообщении. Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном (18+) и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от одного миллиона рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи, пояснили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWvoWpRuAD
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россия, промсвязьбанк, псб (банк псб), московская биржа
Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Московская биржа

ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает пресс-служба банка.
При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля - 12,51 рублей/юань), уточнили в пресс-службе.
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"Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос - вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте", – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев, слова которого приводятся в сообщении.
Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном (18+) и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от одного миллиона рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи, пояснили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWvoWpRuAD
 
РоссияПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)Московская биржа
 
 
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