https://ria.ru/20240201/psb-1924844513.html
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых - РИА Новости, 01.02.2024
ПСБ предложил вклад в юанях с доходностью до 4% годовых
ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:31
2024-02-01T16:31
2024-02-01T16:31
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_cb1ccb5705cce736e4de37842b5155a5.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает пресс-служба банка. При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля - 12,51 рублей/юань), уточнили в пресс-службе. "Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос - вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте", – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев, слова которого приводятся в сообщении. Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном (18+) и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от одного миллиона рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи, пояснили в пресс-службе. Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWvoWpRuAD
https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794293206_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_3a3b2c7e26064687ae4b75e0242e1fcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промсвязьбанк, псб (банк псб), московская биржа
Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ), Московская биржа
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости
. ПАО "Промсвязьбанк" увеличил ставку по вкладу в китайских юанях
до 4% годовых; ее получают клиенты, которые открывают вклад "В юанях" на три года, сообщает пресс-служба банка.
При размещении средств на два года ставка составит 3,5% годовых, на срок от одного года – 3,6%, на срок 6 месяцев – 3,4%. Минимальная сумма размещения – 10 тысяч китайских юаней (курс на открытии торгов 1 февраля - 12,51 рублей/юань), уточнили в пресс-службе.
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело
"Интерес россиян к дружественным валютам, и первую очередь к юаню, существенно возрос - вкладчики все активнее используют китайскую валюту для диверсификации сбережений. Отвечая на этот запрос, мы повысили гибкость линейки юаневых вкладов и увеличили ставки на всех сроках размещения. В этом году мы ожидаем рост стоимости юаня относительно других валют и считаем, что сейчас наиболее подходящее время для открытия вклада в китайской валюте", – отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев, слова которого приводятся в сообщении.
Открыть вклад в юанях можно в безналичной форме в мобильном (18+) и интернет-банке или в отделении ПСБ. Для розничных клиентов при объеме операции от одного миллиона рублей действуют льготные курсы безналичной конвертации юаней, доступные в офисах банка в будние дни в часы основных торгов на валютной секции Московской биржи
, пояснили в пресс-службе.
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, erid: 4CQwVszH9pWvoWpRuAD