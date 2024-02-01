https://ria.ru/20240201/psb-1924793560.html
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России - РИА Новости, 01.02.2024
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России
ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:40
2024-02-01T13:40
2024-02-01T13:40
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
интернет
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк. Пользоваться интернетом через Wi-Fi от ПСБ можно без ограничений по времени. Инфраструктура беспроводного подключения к сети развернута с соблюдением всех необходимых требований безопасности. "Оснащение общественных пространств скоростным беспроводным доступом к сети "Интернет" – это еще один этап масштабной работы ПСБ по цифровизации новых регионов России. Масштабируя цифровые технологии в новых субъектах нашей страны, мы помогаем людям всегда быть на связи и пользоваться всеми возможностями современных инструментов коммуникаций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.
https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, интернет, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Интернет, ПСБ (Банк ПСБ)