https://ria.ru/20240201/psb-1924793560.html

ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России

ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России - РИА Новости, 01.02.2024

ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России

ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:40

2024-02-01T13:40

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

интернет

псб (банк псб)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк. Пользоваться интернетом через Wi-Fi от ПСБ можно без ограничений по времени. Инфраструктура беспроводного подключения к сети развернута с соблюдением всех необходимых требований безопасности. "Оснащение общественных пространств скоростным беспроводным доступом к сети "Интернет" – это еще один этап масштабной работы ПСБ по цифровизации новых регионов России. Масштабируя цифровые технологии в новых субъектах нашей страны, мы помогаем людям всегда быть на связи и пользоваться всеми возможностями современных инструментов коммуникаций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.

https://ria.ru/20240116/psb-1921573200.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, интернет, псб (банк псб)