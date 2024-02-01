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ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России - РИА Новости, 01.02.2024
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13:40 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/psb-1924793560.html
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России - РИА Новости, 01.02.2024
ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России
ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:40
2024-02-01T13:40
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
интернет
псб (банк псб)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк. Пользоваться интернетом через Wi-Fi от ПСБ можно без ограничений по времени. Инфраструктура беспроводного подключения к сети развернута с соблюдением всех необходимых требований безопасности. "Оснащение общественных пространств скоростным беспроводным доступом к сети "Интернет" – это еще один этап масштабной работы ПСБ по цифровизации новых регионов России. Масштабируя цифровые технологии в новых субъектах нашей страны, мы помогаем людям всегда быть на связи и пользоваться всеми возможностями современных инструментов коммуникаций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, интернет, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Интернет, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ расширил доступ к беспроводному интернету в новых субъектах России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. ПСБ запустил бесплатный доступ к высокоскоростному беспроводному интернету в 37 парках, местах отдыха и на спортивных объектах 26 городов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает банк.
Пользоваться интернетом через Wi-Fi от ПСБ можно без ограничений по времени. Инфраструктура беспроводного подключения к сети развернута с соблюдением всех необходимых требований безопасности.
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Фрадков: ПСБ поможет участникам и ветеранам СВО открыть свое дело
16 января, 11:23
"Оснащение общественных пространств скоростным беспроводным доступом к сети "Интернет" – это еще один этап масштабной работы ПСБ по цифровизации новых регионов России. Масштабируя цифровые технологии в новых субъектах нашей страны, мы помогаем людям всегда быть на связи и пользоваться всеми возможностями современных инструментов коммуникаций", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – руководителя блока информационных технологий ПСБ Никиты Шамрая.
 
Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаИнтернетПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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