https://ria.ru/20240201/prishtina-1924698510.html
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием - РИА Новости, 01.02.2024
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал актом насилия решение косовоалбанских властей в Приштине о переходе с... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:14
2024-02-01T01:14
2024-02-01T01:14
косово
приштина
сербия
александр вучич
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg
БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал актом насилия решение косовоалбанских властей в Приштине о переходе с динара на евро. "Первый вице-премьер" самопровозглашенной республики Косово Бесник Бислими сообщил в среду, что "власти" в Приштине с 1 февраля начинают переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро. Также в среду президент Сербии Александр Вучич обсудил вопрос валюты в Косово и Метохии с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии. До этого посольства этих стран в самопровозглашенной республике призвали власти в Приштине приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. "Ясно, что (косовоалбанский "премьер" Альбин - ред.) Курти не желает отказываться от своего решения и отложить противоправное указание по отмене динара и расчетной системы Сербии в Косово и Метохии. Здесь идет речь не еще об одном решении, которые принимают ежедневно, но об акте насилия, который прямо направлен против сохранения сербского народа", - заявил Петкович по итогам встречи с представителями стран Запада, которую назвал одной из самых тяжелых. "Сербский народ должен знать, что за ним стоит Сербия и президент Вучич, и мы никогда не откажемся от своего народа и будем бороться за защиту его прав. У сербов есть право жить в Косово и Метохии, иметь там свое будущее, расчетную систему и чтобы там действовали наши структуры. От этого никогда не откажемся", - добавил он.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html
косово
приштина
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_1e8ddfb4bfec28e947399e1bb12db919.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
косово, приштина, сербия, александр вучич, в мире
Косово, Приштина, Сербия, Александр Вучич, В мире
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием
В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро актом насилием
БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал актом насилия решение косовоалбанских властей в Приштине о переходе с динара на евро.
"Первый вице-премьер" самопровозглашенной республики Косово Бесник Бислими сообщил в среду, что "власти" в Приштине с 1 февраля начинают переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро. Также в среду президент Сербии Александр Вучич
обсудил вопрос валюты в Косово и Метохии с послами США
, Великобритании
, ФРГ
, Франции
и Италии
. До этого посольства этих стран в самопровозглашенной республике призвали власти в Приштине приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара.
"Ясно, что (косовоалбанский "премьер" Альбин - ред.) Курти не желает отказываться от своего решения и отложить противоправное указание по отмене динара и расчетной системы Сербии в Косово и Метохии. Здесь идет речь не еще об одном решении, которые принимают ежедневно, но об акте насилия, который прямо направлен против сохранения сербского народа", - заявил Петкович по итогам встречи с представителями стран Запада, которую назвал одной из самых тяжелых.
"Сербский народ должен знать, что за ним стоит Сербия и президент Вучич, и мы никогда не откажемся от своего народа и будем бороться за защиту его прав. У сербов есть право жить в Косово и Метохии, иметь там свое будущее, расчетную систему и чтобы там действовали наши структуры. От этого никогда не откажемся", - добавил он.
Глава МИД Сербии поблагодарил российского посла за поддержку по Косово