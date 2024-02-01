https://ria.ru/20240201/prishtina-1924698510.html

В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием

В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием - РИА Новости, 01.02.2024

В Белграде назвали решение Приштины о переходе с динара на евро насилием

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал актом насилия решение косовоалбанских властей в Приштине о переходе с... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:14

2024-02-01T01:14

2024-02-01T01:14

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сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 1 фев – РИА Новости. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович назвал актом насилия решение косовоалбанских властей в Приштине о переходе с динара на евро. "Первый вице-премьер" самопровозглашенной республики Косово Бесник Бислими сообщил в среду, что "власти" в Приштине с 1 февраля начинают переходный период для местных сербских организаций и граждан с использования динара на евро. Также в среду президент Сербии Александр Вучич обсудил вопрос валюты в Косово и Метохии с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии. До этого посольства этих стран в самопровозглашенной республике призвали власти в Приштине приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. "Ясно, что (косовоалбанский "премьер" Альбин - ред.) Курти не желает отказываться от своего решения и отложить противоправное указание по отмене динара и расчетной системы Сербии в Косово и Метохии. Здесь идет речь не еще об одном решении, которые принимают ежедневно, но об акте насилия, который прямо направлен против сохранения сербского народа", - заявил Петкович по итогам встречи с представителями стран Запада, которую назвал одной из самых тяжелых. "Сербский народ должен знать, что за ним стоит Сербия и президент Вучич, и мы никогда не откажемся от своего народа и будем бороться за защиту его прав. У сербов есть право жить в Косово и Метохии, иметь там свое будущее, расчетную систему и чтобы там действовали наши структуры. От этого никогда не откажемся", - добавил он.

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917983126.html

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косово, приштина, сербия, александр вучич, в мире