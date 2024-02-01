Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы
Жителю Урала дали 12 лет за убийство сожительницы, чье тело он сжег на свалке
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что женщина уехала на заработки, сообщило следственное управление СК РФ по региону на сайте.
По данным СК, в мае 2023 года в Златоусте между сожителями произошел конфликт, в результате чего осужденный ударил 46-летнюю женщину табуретом по голове, а также ножом в грудь. На следующий день мужчина вывез тело в село Куваши, где поджег на несанкционированной свалке. Полгода осужденный говорил родственникам и знакомым, что она уехала работать вахтовым методом.
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"Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
ГУМВД по региону, в ноябре сообщая о задержании фигуранта, утверждало, что тело нашли в мае на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара, а подозреваемым оказался супруг погибшей.
Приговор вынесен в отношении 43-летнего местного жителя, он обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).