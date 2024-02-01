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Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы

Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы - РИА Новости, 01.02.2024

Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы

Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:24

2024-02-01T14:24

2024-02-01T14:26

происшествия

челябинская область

златоуст

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что женщина уехала на заработки, сообщило следственное управление СК РФ по региону на сайте. По данным СК, в мае 2023 года в Златоусте между сожителями произошел конфликт, в результате чего осужденный ударил 46-летнюю женщину табуретом по голове, а также ножом в грудь. На следующий день мужчина вывез тело в село Куваши, где поджег на несанкционированной свалке. Полгода осужденный говорил родственникам и знакомым, что она уехала работать вахтовым методом. "Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. ГУМВД по региону, в ноябре сообщая о задержании фигуранта, утверждало, что тело нашли в мае на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара, а подозреваемым оказался супруг погибшей. Приговор вынесен в отношении 43-летнего местного жителя, он обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599440780.html

челябинская область

златоуст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, златоуст, следственный комитет россии (ск рф)