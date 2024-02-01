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Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы - РИА Новости, 01.02.2024
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14:24 01.02.2024 (обновлено: 14:26 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/prigovor-1924807749.html
Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы
Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы - РИА Новости, 01.02.2024
Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы
Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:24
2024-02-01T14:26
происшествия
челябинская область
златоуст
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что женщина уехала на заработки, сообщило следственное управление СК РФ по региону на сайте. По данным СК, в мае 2023 года в Златоусте между сожителями произошел конфликт, в результате чего осужденный ударил 46-летнюю женщину табуретом по голове, а также ножом в грудь. На следующий день мужчина вывез тело в село Куваши, где поджег на несанкционированной свалке. Полгода осужденный говорил родственникам и знакомым, что она уехала работать вахтовым методом. "Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. ГУМВД по региону, в ноябре сообщая о задержании фигуранта, утверждало, что тело нашли в мае на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара, а подозреваемым оказался супруг погибшей. Приговор вынесен в отношении 43-летнего местного жителя, он обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599440780.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, златоуст, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Златоуст, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Златоуста получил 12 лет колонии за убийство сожительницы

Жителю Урала дали 12 лет за убийство сожительницы, чье тело он сжег на свалке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 фев – РИА Новости. Суд назначил 12 лет колонии строгого режима жителю Челябинской области за убийство своей пассии - ее тело он сжег на свалке, а окружающих полгода уверял, что женщина уехала на заработки, сообщило следственное управление СК РФ по региону на сайте.
По данным СК, в мае 2023 года в Златоусте между сожителями произошел конфликт, в результате чего осужденный ударил 46-летнюю женщину табуретом по голове, а также ножом в грудь. На следующий день мужчина вывез тело в село Куваши, где поджег на несанкционированной свалке. Полгода осужденный говорил родственникам и знакомым, что она уехала работать вахтовым методом.
«
"Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
ГУМВД по региону, в ноябре сообщая о задержании фигуранта, утверждало, что тело нашли в мае на кладбище в поселке Куваши при тушении пожара, а подозреваемым оказался супруг погибшей.
Приговор вынесен в отношении 43-летнего местного жителя, он обвинялся по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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ПроисшествияЧелябинская областьЗлатоустСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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