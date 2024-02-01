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Вступили в силу поправки в закон о добровольной пожарной охране - РИА Новости, 01.02.2024
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01:20 01.02.2024 (обновлено: 01:21 01.02.2024)
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Вступили в силу поправки в закон о добровольной пожарной охране
Вступили в силу поправки в закон о добровольной пожарной охране - РИА Новости, 01.02.2024
Вступили в силу поправки в закон о добровольной пожарной охране
Поправки в федеральный закон "О добровольной пожарной охране" вступят в силу в России в четверг. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:20
2024-02-01T01:21
россия
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поправки в федеральный закон "О добровольной пожарной охране" вступят в силу в России в четверг. "Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства", - отмечается в документе. В частности, закон дополнен понятиями "общественное объединение добровольной пожарной охраны", "добровольное пожарное подразделение", "территориальное добровольное пожарное подразделение" и "объектовое добровольное пожарное подразделение". Кроме того, установлен упрощенный порядок создания и деятельности объектовых добровольных пожарных подразделений. Также определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности таких подразделений.
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россия, общество
Россия, Общество
Вступили в силу поправки в закон о добровольной пожарной охране

В России вступили в силу поправки в закон "О добровольной пожарной охране"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны во время командно-штабных учений МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поправки в федеральный закон "О добровольной пожарной охране" вступят в силу в России в четверг.
«
"Настоящий федеральный закон устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства", - отмечается в документе.
В частности, закон дополнен понятиями "общественное объединение добровольной пожарной охраны", "добровольное пожарное подразделение", "территориальное добровольное пожарное подразделение" и "объектовое добровольное пожарное подразделение".
Кроме того, установлен упрощенный порядок создания и деятельности объектовых добровольных пожарных подразделений. Также определены права, обязанности и требования к добровольным пожарным, участвующим в деятельности таких подразделений.
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