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В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 01.02.2024
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:28
2024-02-01T22:28
2024-02-01T22:29
происшествия
пушкино
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в четверг МЧС сообщали о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, была угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 была объявлена локализация на площади 1,2 тысячи квадратов. "В 21.59 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-01T22:28
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
МЧС: в подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании