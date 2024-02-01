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В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 01.02.2024
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22:28 01.02.2024 (обновлено: 22:29 01.02.2024)
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В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 01.02.2024
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:28
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происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в четверг МЧС сообщали о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, была угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 была объявлена локализация на площади 1,2 тысячи квадратов. "В 21.59 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
пушкино
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РИА Новости
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Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
2024-02-01T22:28
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В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании

МЧС: в подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарная автомашина
Пожарная автомашина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Пожарная автомашина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в четверг МЧС сообщали о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, была угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 была объявлена локализация на площади 1,2 тысячи квадратов.
"В 21.59 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияПушкиноРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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