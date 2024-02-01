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В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании

В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании - РИА Новости, 01.02.2024

В подмосковном Пушкино потушили пожар в административном здании

Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:28

2024-02-01T22:28

2024-02-01T22:29

происшествия

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Открытое горение в административном здании в подмосковном Пушкино ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее в четверг МЧС сообщали о возгорании в административном здании на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, была угроза перехода огня на соседние здания. В 21.35 была объявлена локализация на площади 1,2 тысячи квадратов. "В 21.59 открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

пушкино

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-02-01T22:28 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео