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В подмосковном Пушкино локализовали пожар в административном здании
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 01.02.2024
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:57
2024-02-01T21:57
2024-02-01T21:57
происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС сообщали, что административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, была угроза перехода огня на соседние здания. К тушению возгорания привлекли 56 человек и 20 единиц техники. "В 21.35 пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-01T21:57
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РИА Новости
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Пушкино локализовали пожар в административном здании
МЧС: в подмосковном Пушкино локализовали пожар в административном здании