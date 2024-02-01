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В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа
В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа - РИА Новости, 01.02.2024
В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа
Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дагестанском Буйнакске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:02
2024-02-01T21:02
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дагестанском Буйнакске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение. Как позже отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов, жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина нет. "В 20.35 пожар в здании магазина в Буйнакске полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Буйнакск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа
МЧС: в дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дагестанском Буйнакске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение. Как позже отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов, жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина нет.
"В 20.35 пожар в здании магазина в Буйнакске полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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