https://ria.ru/20240201/pozhar-1924908098.html

В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа

В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа - РИА Новости, 01.02.2024

В дагестанском Буйнакске потушили пожар в здании ЦУМа

Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дагестанском Буйнакске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:02

2024-02-01T21:02

2024-02-01T21:02

буйнакск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пожар в здании Центрального универсального магазина (ЦУМ) в дагестанском Буйнакске потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В четверг в Буйнакске загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа. Спасатели эвакуировали с места пожара 27 человек. В 11.15 пожар локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров, в 12.00 ликвидировали открытое горение. Как позже отметил заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Сабир Махмудов, жертв и пострадавших в результате возгорания здания Центрального универсального магазина нет. "В 20.35 пожар в здании магазина в Буйнакске полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240130/pozhar-1924278829.html

буйнакск

россия

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буйнакск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)