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Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино
Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино - РИА Новости, 01.02.2024
Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино
Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:10
2024-02-01T20:10
2024-02-01T20:31
происшествия
пушкино
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит административное здание на территории мясного предприятия в Пушкино, на улице Соколовской. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания", - говорится в сообщении.Тушат пожар 56 человек и 20 единиц техники.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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РИА Новости
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Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
2024-02-01T20:10
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РИА Новости
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происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино
МЧС: административное здание загорелось в подмосковном Пушкино