https://ria.ru/20240201/pozhar-1924900666.html

Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино

Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино - РИА Новости, 01.02.2024

Административное здание загорелось в подмосковном Пушкино

Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:10

2024-02-01T20:10

2024-02-01T20:31

происшествия

пушкино

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит административное здание на территории мясного предприятия в Пушкино, на улице Соколовской. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. Существует угроза перехода огня на соседние здания", - говорится в сообщении.Тушат пожар 56 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

пушкино

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино Административное здание в подмосковном Пушкино горит на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 2024-02-01T20:10 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)