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Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек
Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек - РИА Новости, 01.02.2024
Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек
Спасатели эвакуировали из горящего здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:46
2024-02-01T10:46
2024-02-01T10:51
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
буйнакск
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящего здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании кровли Центрального универсального магазина в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. На место пожара направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты."Спасатели МЧС эвакуировали с места пожара 27 человек", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Буйнакск
Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек
Спасатели МЧС эвакуировали 27 человек из горящего в Буйнакске ЦУМа
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящего здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании кровли Центрального универсального магазина в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. На место пожара направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты.
"Спасатели МЧС эвакуировали с места пожара 27 человек", - сказал собеседник агентства.