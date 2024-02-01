https://ria.ru/20240201/pozhar-1924741746.html

Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек

Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек - РИА Новости, 01.02.2024

Из горящего в Буйнакске ЦУМа эвакуировали 27 человек

Спасатели эвакуировали из горящего здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:46

2024-02-01T10:46

2024-02-01T10:51

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

буйнакск

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из горящего здания Центрального универсального магазина в дагестанском Буйнакске почти 30 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании кровли Центрального универсального магазина в Буйнакске на площади порядка 500 квадратных метров. На место пожара направлены дополнительные пожарно-спасательные расчеты."Спасатели МЧС эвакуировали с места пожара 27 человек", - сказал собеседник агентства.

буйнакск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), буйнакск