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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
07:30 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2024
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:30
2024-02-01T07:30
религия
александр лукашенко
белоруссия
россия
русская православная церковь
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом. Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
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александр лукашенко, белоруссия, россия, русская православная церковь
Религия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Русская православная церковь
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Глава Белоруссии Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом. Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения", - говорится в поздравлении.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Патриарх Кирилл и Сергей Лавров обсудили защиту христиан в мире
26 января, 17:41
Лукашенко пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
 
РелигияАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияРусская православная церковь
 
 
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