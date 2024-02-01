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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2024
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:30
2024-02-01T07:30
2024-02-01T07:30
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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом. Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.
https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html
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александр лукашенко, белоруссия, россия, русская православная церковь
Религия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Русская православная церковь
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Глава Белоруссии Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации