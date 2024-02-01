https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации - РИА Новости, 01.02.2024

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:30

2024-02-01T07:30

2024-02-01T07:30

религия

александр лукашенко

белоруссия

россия

русская православная церковь

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "Все годы служения во главе Русской православной церкви Вы деятельно заботитесь о единоверцах, с большим участием относитесь к их нуждам, щедро делитесь богатым опытом. Ваша жизнь является примером следования святым заветам Спасителя, неукоснительной веры в Него, ибо только она способна изменить и преобразить человека, наполнить душу подлинным смыслом и радостью. Вашими молитвами согреваются дома народов Беларуси и России, укрепляются наши братские отношения", - говорится в поздравлении. Лукашенко пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия.

https://ria.ru/20240126/zaschita-1923728557.html

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александр лукашенко, белоруссия, россия, русская православная церковь