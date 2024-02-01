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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, а также две... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:26
2024-02-01T14:26
2024-02-01T14:30
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих