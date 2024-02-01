https://ria.ru/20240201/poteri-1924808745.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, а также две... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:26

2024-02-01T14:26

2024-02-01T14:30

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений группировки войск "Днепр" и комплексного огневого поражения потери противника составили до 50 военнослужащих, три танка, два бронетранспортера, два автомобиля, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240130/krasnolimanskoe-1924337872.html

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