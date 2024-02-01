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В Кремле прокомментировали выделение Евросоюзом помощи Украине
В Кремле прокомментировали выделение Евросоюзом помощи Украине - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле прокомментировали выделение Евросоюзом помощи Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говоря о выделении Киеву помощи от Евросоюза сообщил, что Киев продолжает испытывать проблемы, как и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:06
2024-02-01T13:06
2024-02-01T13:06
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говоря о выделении Киеву помощи от Евросоюза сообщил, что Киев продолжает испытывать проблемы, как и коллективный Запад, "все это ложится на плечи европейцев".Лидеры стран Европейского союза проведут в четверг в Брюсселе внеочередную встречу, на которой главным вопросом станет коррекция многолетнего бюджета сообщества с целью включить в него макрофинансовую помощь Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро."Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и коллективный Запад. Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков, но будем наблюдать за процессом принятия решений", - сказал Песков.
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в мире, украина, дмитрий песков, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, США, Евросоюз
В Кремле прокомментировали выделение Евросоюзом помощи Украине
Песков: США пытаются переложить бремя поддержки Украины на налогоплательщиков ЕС