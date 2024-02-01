Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pokushenie-1924877145.html
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо
Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:55
2024-02-01T17:55
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_0:40:3220:1851_1920x0_80_0_0_a5196a287439e0905ffbb49c1f1760b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемого задержали. "Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", - подчеркнул Сальдо и добавил, что с задержанным уже работают компетентные органы. "Пользуясь случаем, хочу предупредить "ждунов" — всех, кто будет замышлять преступления, поймают и посадят. Не ломайте свои жизни ради прихоти "кураторов" из СБУ или других преступных организаций. Вы для них — пустое место, расходный материал", - заключил Сальдо.
https://ria.ru/20240201/saldo-1924704278.html
https://ria.ru/20240201/pogovorka-1924712102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916400538_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_d12b72c22dd55151219e842d3b1863ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо

Сальдо: В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией, заявил Сальдо
Вчера, 03:04
По его словам, подозреваемого задержали.
"Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", - подчеркнул Сальдо и добавил, что с задержанным уже работают компетентные органы.
"Пользуясь случаем, хочу предупредить "ждунов" — всех, кто будет замышлять преступления, поймают и посадят. Не ломайте свои жизни ради прихоти "кураторов" из СБУ или других преступных организаций. Вы для них — пустое место, расходный материал", - заключил Сальдо.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ
Вчера, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала