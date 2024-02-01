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В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.02.2024
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо
Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:55
2024-02-01T17:55
2024-02-01T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемого задержали. "Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", - подчеркнул Сальдо и добавил, что с задержанным уже работают компетентные органы. "Пользуясь случаем, хочу предупредить "ждунов" — всех, кто будет замышлять преступления, поймают и посадят. Не ломайте свои жизни ради прихоти "кураторов" из СБУ или других преступных организаций. Вы для них — пустое место, расходный материал", - заключил Сальдо.
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происшествия, херсонская область , владимир сальдо, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
В Херсонской области предотвратили покушение на главу села, заявил Сальдо
Сальдо: В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости.
Покушение предотвращено на главу села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова, сообщил
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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По его словам, подозреваемого задержали.
"Бомбу мощностью один килограмм тротила военные обезвредили", - подчеркнул Сальдо и добавил, что с задержанным уже работают компетентные органы.
"Пользуясь случаем, хочу предупредить "ждунов" — всех, кто будет замышлять преступления, поймают и посадят. Не ломайте свои жизни ради прихоти "кураторов" из СБУ или других преступных организаций. Вы для них — пустое место, расходный материал", - заключил Сальдо.
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