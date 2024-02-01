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Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
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06:21 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pogovorka-1924712102.html
Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ
Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ
Украинская армия наносит удары по гражданским в населенных пунктах на левом берегу Днепра из-за отсутствия успехов на фронте, а в ООН "стыдливо закрывают глаза" РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:21
2024-02-01T06:21
херсонская область
владимир сальдо
оон
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинская армия наносит удары по гражданским в населенных пунктах на левом берегу Днепра из-за отсутствия успехов на фронте, а в ООН "стыдливо закрывают глаза" на это, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Знаете, есть такая украинская поговорка - "не съем, так понадкусываю". На фронте успехов нет, надо чем-то показать их в другом месте. Эта ненависть и злость к своим же соплеменникам, которую сейчас применяют именно через обстрелы артиллерийские, минометные, через использование всех современных методов поражения, как FPV-дроны", - подчеркнул Сальдо. По его словам, "на эти бесчеловечные действия стыдливо закрывает глаза даже ООН". "Это говорит о том, что ведется просто-напросто война на уменьшение количества людей", - считает собеседник агентства. Украинские войска на протяжении последних недель активно ведут обстрел населенных пунктов в Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра. Жертвами ударов становятся гражданские, сообщал ранее Сальдо.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924706303.html
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херсонская область , владимир сальдо, оон, в мире
Херсонская область , Владимир Сальдо, ООН, В мире
Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ

Сальдо: не имея успехов, ВСУ обстреливают гражданских на левом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинская армия наносит удары по гражданским в населенных пунктах на левом берегу Днепра из-за отсутствия успехов на фронте, а в ООН "стыдливо закрывают глаза" на это, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Знаете, есть такая украинская поговорка - "не съем, так понадкусываю". На фронте успехов нет, надо чем-то показать их в другом месте. Эта ненависть и злость к своим же соплеменникам, которую сейчас применяют именно через обстрелы артиллерийские, минометные, через использование всех современных методов поражения, как FPV-дроны", - подчеркнул Сальдо.
По его словам, "на эти бесчеловечные действия стыдливо закрывает глаза даже ООН". "Это говорит о том, что ведется просто-напросто война на уменьшение количества людей", - считает собеседник агентства.
Украинские войска на протяжении последних недель активно ведут обстрел населенных пунктов в Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра. Жертвами ударов становятся гражданские, сообщал ранее Сальдо.
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