https://ria.ru/20240201/pogovorka-1924712102.html

Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ

Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

Сальдо напомнил об украинской поговорке на фоне отсутствия успехов у ВСУ

Украинская армия наносит удары по гражданским в населенных пунктах на левом берегу Днепра из-за отсутствия успехов на фронте, а в ООН "стыдливо закрывают глаза" РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:21

2024-02-01T06:21

2024-02-01T06:21

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинская армия наносит удары по гражданским в населенных пунктах на левом берегу Днепра из-за отсутствия успехов на фронте, а в ООН "стыдливо закрывают глаза" на это, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Знаете, есть такая украинская поговорка - "не съем, так понадкусываю". На фронте успехов нет, надо чем-то показать их в другом месте. Эта ненависть и злость к своим же соплеменникам, которую сейчас применяют именно через обстрелы артиллерийские, минометные, через использование всех современных методов поражения, как FPV-дроны", - подчеркнул Сальдо. По его словам, "на эти бесчеловечные действия стыдливо закрывает глаза даже ООН". "Это говорит о том, что ведется просто-напросто война на уменьшение количества людей", - считает собеседник агентства. Украинские войска на протяжении последних недель активно ведут обстрел населенных пунктов в Херсонской области, расположенных на левом берегу Днепра. Жертвами ударов становятся гражданские, сообщал ранее Сальдо.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924706303.html

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херсонская область , владимир сальдо, оон, в мире