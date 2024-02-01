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Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу - РИА Новости, 01.02.2024
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14:16 01.02.2024
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Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу
Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу - РИА Новости, 01.02.2024
Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу
Московский областной гарантийный фонд выдал первое поручительство по лизинговой сделке, получателем стала компания "Аварус" из городского округа Пушкинский,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:16
2024-02-01T14:16
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский областной гарантийный фонд выдал первое поручительство по лизинговой сделке, получателем стала компания "Аварус" из городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Организация специализируется на выпуске книг и печатной полиграфии. Поручительство фонда гарантирует возврат лизинговых платежей по договору лизинга. Лизингодателем выступило ООО "ЛК "Азия Корпорейшн" – аккредитованный партнер фонда по лизинговым операциям. Предметом лизинга является полиграфическое оборудование: цифровая ролевая печатная машина, которая на данный момент уже готовится к отгрузке из Китая. Благодаря этому поручительству предприниматель снизит авансовый платеж. Если стандартный аванс по лизингу на рынке составляет 25-30%, то благодаря поручительству фонда в рамках этой сделки авансовый платеж был одобрен в размере 10% от стоимости оборудования. Это позволило компании сэкономить часть денег и купить на эти средства чернила и ламинационную пленку для скорейшего запуска оборудования в эксплуатацию.
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), китай, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Китай, Предприниматели

Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиГарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу
Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский областной гарантийный фонд выдал первое поручительство по лизинговой сделке, получателем стала компания "Аварус" из городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.
Организация специализируется на выпуске книг и печатной полиграфии. Поручительство фонда гарантирует возврат лизинговых платежей по договору лизинга.
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Лизингодателем выступило ООО "ЛК "Азия Корпорейшн" – аккредитованный партнер фонда по лизинговым операциям.
Предметом лизинга является полиграфическое оборудование: цифровая ролевая печатная машина, которая на данный момент уже готовится к отгрузке из Китая.
Благодаря этому поручительству предприниматель снизит авансовый платеж. Если стандартный аванс по лизингу на рынке составляет 25-30%, то благодаря поручительству фонда в рамках этой сделки авансовый платеж был одобрен в размере 10% от стоимости оборудования.
Это позволило компании сэкономить часть денег и купить на эти средства чернила и ламинационную пленку для скорейшего запуска оборудования в эксплуатацию.
 
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