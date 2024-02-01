https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924804323.html

Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу

Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу - РИА Новости, 01.02.2024

Гарантийный фонд Подмосковья выдал первое поручительство по лизингу

Московский областной гарантийный фонд выдал первое поручительство по лизинговой сделке, получателем стала компания "Аварус" из городского округа Пушкинский,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:16

2024-02-01T14:16

2024-02-01T14:16

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Московский областной гарантийный фонд выдал первое поручительство по лизинговой сделке, получателем стала компания "Аварус" из городского округа Пушкинский, сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиций, промышленности и науки. Организация специализируется на выпуске книг и печатной полиграфии. Поручительство фонда гарантирует возврат лизинговых платежей по договору лизинга. Лизингодателем выступило ООО "ЛК "Азия Корпорейшн" – аккредитованный партнер фонда по лизинговым операциям. Предметом лизинга является полиграфическое оборудование: цифровая ролевая печатная машина, которая на данный момент уже готовится к отгрузке из Китая. Благодаря этому поручительству предприниматель снизит авансовый платеж. Если стандартный аванс по лизингу на рынке составляет 25-30%, то благодаря поручительству фонда в рамках этой сделки авансовый платеж был одобрен в размере 10% от стоимости оборудования. Это позволило компании сэкономить часть денег и купить на эти средства чернила и ламинационную пленку для скорейшего запуска оборудования в эксплуатацию.

https://ria.ru/20240201/zaymy-1924770103.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), китай, предприниматели