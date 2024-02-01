https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924790661.html

Свыше 2,7 миллиона человек прошли тест на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году

Свыше 2,7 миллиона человек прошли тест на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024

Свыше 2,7 миллиона человек прошли тест на ВИЧ в Подмосковье в 2023 году

В минувшем году в Московской области более 2,7 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:34

2024-02-01T13:34

2024-02-01T13:38

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В минувшем году в Московской области более 2,7 миллиона человек прошли тестирование на ВИЧ, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья. Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Раннее выявление инфекции позволяет начать своевременное лечение и предотвращает передачу вируса другим людям. "В Подмосковье за 2023 год на антитела к ВИЧ было протестировано 2,7 миллиона человек, это на 300 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регулярное тестирование становится неотъемлемой частью общей стратегии по контролю за распространением ВИЧ-инфекции и поддержанию здоровья населения", – сказал главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Пронин, его слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр СПИД можно обратиться по вопросу обследования на ВИЧ.

https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924560102.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), александр пронин, вич