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Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов - РИА Новости, 01.02.2024
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Новости Подмосковья
 
12:23 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924768345.html
Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов
Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов - РИА Новости, 01.02.2024
Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:23
2024-02-01T12:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
русская православная церковь
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и возрождение храмов. "Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников нашей истории и духовной культуры. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. В 2008 году в связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, русская православная церковь
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Русская православная церковь

Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и возрождение храмов.
"Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников нашей истории и духовной культуры. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Огонь из Семейного очага с выставки Россия доставили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Вчера, 12:51
В 2008 году в связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРусская православная церковь
 
 
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