https://ria.ru/20240201/podmoskove-1924768345.html

Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов

Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов - РИА Новости, 01.02.2024

Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:23

2024-02-01T12:23

2024-02-01T12:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

русская православная церковь

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и возрождение храмов. "Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников нашей истории и духовной культуры. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. В 2008 году в связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.

https://ria.ru/20240131/podmoskove-1924554563.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, русская православная церковь