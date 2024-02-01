Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за вклад в возрождение храмов
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 15-летием интронизации и отметил его вклад в сохранение и возрождение храмов.
"Хотел бы выразить вам особую благодарность за вашу неустанную заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов. Это особенно важно для Подмосковья, где находится немало намоленных мест, памятников нашей истории и духовной культуры. Спасибо за все, что вы делаете во благо России и Русской православной церкви", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
В 2008 году в связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.