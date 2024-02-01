https://ria.ru/20240201/pobeda-1924901354.html

ФосАгро победила в трех из пяти номинаций "Лидеров ответственного бизнеса"

ФосАгро победила в трех из пяти номинаций "Лидеров ответственного бизнеса" - РИА Новости, 01.02.2024

ФосАгро победила в трех из пяти номинаций "Лидеров ответственного бизнеса"

Группа "ФосАгро" стала лауреатом национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" I степени., одержав победу в большинстве номинаций премии, сообщает... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:13

2024-02-01T20:13

2024-02-01T20:13

россия

владимир путин

максим орешкин

российский союз промышленников и предпринимателей

фосагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_6b3a333a2fa8c9368acf2dedc5f2632b.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Группа "ФосАгро" стала лауреатом национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" I степени., одержав победу в большинстве номинаций премии, сообщает компания. "По результатам оценки поданных "ФосАгро" заявок, Группа стала лауреатом премии "Лидеры ответственного бизнеса" I степени, одержав победы в трех из пяти номинаций премии", - говорится в сообщении. Так, в номинации "За вклад в решение стратегических задач социальной направленности" победила спортивно-образовательная программа "ФосАгро" "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД), которая в прошлом году отметила 20-летие. Во всех регионах присутствия компании в рамках ДРОЗДа действуют 70 секций по 26 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования, в них бесплатно занимаются более 7,6 тысячи детей. Всего за 20 лет школу ДРОЗДа прошли более 150 тысяч воспитанников. В номинации "За вклад в устойчивое развитие территорий" жюри присудило победу социальной программе "ФосАгро" "Наши любимые города". В ее рамках компания развивает и благоустраивает городскую среду, направляет значительные средства на обновление оборудования и закупку медикаментов в местных больницах, ремонтирует и оснащает мультимедийными средствами подшефные школы и колледжи, строит и реконструирует спортобъекты. В свою очередь, в номинации "За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала" победу одержала образовательная программа "ФосАгро". Шесть тысяч учеников школ в городах присутствия компании углубленно изучают математику, информатику, физику и химию. Затем ребята поступают в один из 20 вузов-партнеров "ФосАгро" или подшефные колледжи. Только за последние три года более тысячи выпускников партнерских университетов и колледжей и 126 выпускников "ФосАгро-школ" трудоустроились на предприятиях "ФосАгро". Компания также реализует образовательную программу "От руды до еды", которая охватывает 40 аграрных вузов. "С момента создания "ФосАгро" в 2001 году забота о трудовом коллективе и всех жителях регионов присутствия была фундаментом, на котором стремительно росли производственные показатели, создавались новые и модернизировались действующие мощности, внедрялись инновации, последовательно увеличивались налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. За 10 лет компания в 7 раз увеличила финансирование благотворительных и социальных проектов и в 2022-2023 годах эта сумма превысила 25 миллиардов рублей. Эта комплексная работа обязательно будет продолжена", - приводятся в сообщении слова генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова. Национальная премия была учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего в марте 2023 года съезда РСПП. Ее основной целью является содействие развитию ответственной деловой практики, признание вклада компаний в общественное развитие – формирование благоприятной социальной и природной среды, устойчивое развитие территорий, укрепление страны. Сопредседателями оргкомитета премии выступили вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Максим Орешкин и президент РСПП Александр Шохин. Компании могли включить в заявки на участие в премии до трех программ по разным номинациям, которые были утверждены оргкомитетом.

https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html

https://ria.ru/20231207/fosagro-1914339994.html

https://ria.ru/20231121/fosagro-1910926843.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, максим орешкин, российский союз промышленников и предпринимателей, фосагро