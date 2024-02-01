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СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе - РИА Новости, 01.02.2024
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02:18 01.02.2024 (обновлено: 02:19 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/peregovory-1924702193.html
СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе
СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе
Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:18
2024-02-01T02:19
израиль
сша
париж
уильям бернс
в мире
хамас
центральное разведывательное управление (цру)
моссад
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью, при этом в ходе перемирия все пленные будут освобождены в три этапа, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с переговорами. Издание сообщает, что Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают трехстороннее соглашение, согласно которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня. "Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью после долгой паузы. США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль после освобождения всех пленных рассматривает идею перехода к этапу, во время которого основные операции будут более ограниченными", - пишет газета. Арабские чиновники заявили изданию, что ряд серьезных препятствий делают эту сделку "маловероятной", однако предположили, что, если они будут преодолены, соглашение может быть завершено в течение от недели до 10 дней. Источники отметили, что на встрече за закрытыми дверями в Париже директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Дэвид Барнеа "в целом подписал это соглашение". "Согласно проекту соглашения, полученному Wall Street Journal... на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая наблюдение с помощью дронов, на шесть недель, пока ХАМАС собирает заложников для освобождения. Гражданские заложники, включая стариков, больных и детей, будут освобождены", - пишет издание. В случае успеха второй этап начнется с освобождения израильских женщин-солдат. В сектор Газа будет направлено больше гуманитарной помощи, и сделка будет гарантировать работу больниц, служб водоснабжения и пекарен. Согласно проекту, на третьем этапе потенциального прекращения огня ХАМАС освободит солдат-мужчин и выдаст тела погибших заложников.
https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924685737.html
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израиль, сша, париж, уильям бернс, в мире, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, США, Париж, Уильям Бернс, В мире, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе

WSJ: после нового перемирия в Газе Израилю будет сложно возобновить бои

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью, при этом в ходе перемирия все пленные будут освобождены в три этапа, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с переговорами.
Издание сообщает, что Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают трехстороннее соглашение, согласно которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня.
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"Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью после долгой паузы. США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль после освобождения всех пленных рассматривает идею перехода к этапу, во время которого основные операции будут более ограниченными", - пишет газета.
Арабские чиновники заявили изданию, что ряд серьезных препятствий делают эту сделку "маловероятной", однако предположили, что, если они будут преодолены, соглашение может быть завершено в течение от недели до 10 дней.
Источники отметили, что на встрече за закрытыми дверями в Париже директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Дэвид Барнеа "в целом подписал это соглашение".
"Согласно проекту соглашения, полученному Wall Street Journal... на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая наблюдение с помощью дронов, на шесть недель, пока ХАМАС собирает заложников для освобождения. Гражданские заложники, включая стариков, больных и детей, будут освобождены", - пишет издание.
В случае успеха второй этап начнется с освобождения израильских женщин-солдат. В сектор Газа будет направлено больше гуманитарной помощи, и сделка будет гарантировать работу больниц, служб водоснабжения и пекарен. Согласно проекту, на третьем этапе потенциального прекращения огня ХАМАС освободит солдат-мужчин и выдаст тела погибших заложников.
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ИзраильСШАПарижУильям БернсВ миреХАМАСЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)МоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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