СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе
WSJ: после нового перемирия в Газе Израилю будет сложно возобновить бои
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский артиллерист ведет огонь по сектору Газа недалеко от границы. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью, при этом в ходе перемирия все пленные будут освобождены в три этапа, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с переговорами.
Издание сообщает, что Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают трехстороннее соглашение, согласно которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня.
"Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью после долгой паузы. США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль после освобождения всех пленных рассматривает идею перехода к этапу, во время которого основные операции будут более ограниченными", - пишет газета.
Арабские чиновники заявили изданию, что ряд серьезных препятствий делают эту сделку "маловероятной", однако предположили, что, если они будут преодолены, соглашение может быть завершено в течение от недели до 10 дней.
"Согласно проекту соглашения, полученному Wall Street Journal... на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая наблюдение с помощью дронов, на шесть недель, пока ХАМАС собирает заложников для освобождения. Гражданские заложники, включая стариков, больных и детей, будут освобождены", - пишет издание.
В случае успеха второй этап начнется с освобождения израильских женщин-солдат. В сектор Газа будет направлено больше гуманитарной помощи, и сделка будет гарантировать работу больниц, служб водоснабжения и пекарен. Согласно проекту, на третьем этапе потенциального прекращения огня ХАМАС освободит солдат-мужчин и выдаст тела погибших заложников.