https://ria.ru/20240201/peregovory-1924702193.html

СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе

СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ раскрыли подробности трехэтапного плана перемирия в Газе

Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:18

2024-02-01T02:18

2024-02-01T02:19

израиль

сша

париж

уильям бернс

в мире

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

моссад

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Переговорщики по решению конфликта в секторе Газа настаивают на шестинедельном прекращении огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью, при этом в ходе перемирия все пленные будут освобождены в три этапа, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с переговорами. Издание сообщает, что Израиль и палестинское движение ХАМАС рассматривают трехстороннее соглашение, согласно которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня. "Чиновники рассказали, что американские переговорщики во главе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом утверждают, что Израилю будет трудно возобновить войну с ее нынешней интенсивностью после долгой паузы. США также сообщили коллегам по переговорам, что Израиль после освобождения всех пленных рассматривает идею перехода к этапу, во время которого основные операции будут более ограниченными", - пишет газета. Арабские чиновники заявили изданию, что ряд серьезных препятствий делают эту сделку "маловероятной", однако предположили, что, если они будут преодолены, соглашение может быть завершено в течение от недели до 10 дней. Источники отметили, что на встрече за закрытыми дверями в Париже директор израильской службы внешней разведки "Моссад" Дэвид Барнеа "в целом подписал это соглашение". "Согласно проекту соглашения, полученному Wall Street Journal... на первом этапе Израиль прекратит все военные операции в Газе, включая наблюдение с помощью дронов, на шесть недель, пока ХАМАС собирает заложников для освобождения. Гражданские заложники, включая стариков, больных и детей, будут освобождены", - пишет издание. В случае успеха второй этап начнется с освобождения израильских женщин-солдат. В сектор Газа будет направлено больше гуманитарной помощи, и сделка будет гарантировать работу больниц, служб водоснабжения и пекарен. Согласно проекту, на третьем этапе потенциального прекращения огня ХАМАС освободит солдат-мужчин и выдаст тела погибших заложников.

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924685737.html

https://ria.ru/20240131/usiliya-1924664195.html

израиль

сша

париж

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израиль, сша, париж, уильям бернс, в мире, хамас, центральное разведывательное управление (цру), моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году