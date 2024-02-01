https://ria.ru/20240201/parizh-1924873632.html

Протестующие фермеры перекрыли Елисейские поля в Париже

Протестующие фермеры перекрыли Елисейские поля в Париже - РИА Новости, 01.02.2024

Протестующие фермеры перекрыли Елисейские поля в Париже

Протестующие фермеры от профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") временно перекрыли главную улица Парижа – Елисейские поля – вывалив на дорогу тюки... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:42

2024-02-01T17:42

2024-02-01T18:23

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ПАРИЖ, 1 фев - РИА Новости. Протестующие фермеры от профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") временно перекрыли главную улица Парижа – Елисейские поля – вывалив на дорогу тюки сена, передаёт телеканал BFMTV. "Jeunes agriculteurs Парижского региона показывают блокаду, установленную час назад на Елисейских полях и площади Звезды в Париже. Разбросаны тюки", – сообщает канал.В материале приводится видеоролик профсоюзного движения. На нем видны флаги организации, а также несколько десятков тюков, разбросанных на проезжей части.Как убедился корреспондент РИА Новости, стражи правопорядка оперативно расчистили проезжую часть. Они пригнали бульдозеры, которые растащили стога сена. Часть из них осталась лежать на обочинах. На земле остались флаги профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Проезду транспорта ничто не мешает, протестующих на месте нет.Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240201/fermery-1924796027.html

https://ria.ru/20240131/fermery-1924644166.html

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в мире, париж, франция