https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924860600.html

Посольство в Лондоне потребовало объяснить задержание экс-главы Севастополя

Посольство в Лондоне потребовало объяснить задержание экс-главы Севастополя - РИА Новости, 01.02.2024

Посольство в Лондоне потребовало объяснить задержание экс-главы Севастополя

Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:05

2024-02-01T17:05

2024-02-01T17:05

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратилось в МИД Великобритании с требованием подтвердить информацию о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и обеспечить доступ к нему в случае, если он находится под стражей, заявили РИА Новости в дипмиссии. Ранее британская газета Times со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью сообщила о задержании Овсянникова по обвинению в нарушении санкционного режима. Издание отметило, что Овсянникова задержали в его доме в Лондоне на прошлой неделе. "В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенцией 1965 года британские власти должны были безотлагательно уведомить посольство о задержании россиянина. Они этого не сделали. Поэтому сразу же после появления информации в местных СМИ посольство официально обратилось в Форин Офис за подтверждением и соответствующими разъяснениями. Потребовали незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах ареста, а также о местонахождении и условиях содержания россиянина, предоставлении ему переводчика и адвоката. Запросили обеспечить доступ к Дмитрию Овсянникову консульских сотрудников в случае его содержания под стражей. Все это также входит в обязанности британской стороны в соответствии с упомянутыми конвенциями", - заявили РИА Новости в посольстве. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924787802.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921595275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, севастополь, дмитрий овсянников, лондон, великобритания