https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924787802.html
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:24
2024-02-01T13:24
2024-02-01T13:24
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет. "Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, дмитрий овсянников, севастополь, лондон, россия
В мире, Дмитрий Песков, Дмитрий Овсянников, Севастополь, Лондон, Россия
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Песков: Кремль не располагает информацией о задержании Овсянникова в Лондоне
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет.
"Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", - сказал Песков.
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне