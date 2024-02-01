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Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024
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13:24 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924787802.html
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:24
2024-02-01T13:24
в мире
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дмитрий овсянников
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет. "Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков, дмитрий овсянников, севастополь, лондон, россия
В мире, Дмитрий Песков, Дмитрий Овсянников, Севастополь, Лондон, Россия
Песков высказался насчет задержания экс-губернатора Севастополя в Лондоне

Песков: Кремль не располагает информацией о задержании Овсянникова в Лондоне

© РИА Новости / Василий БатановБывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Василий Батанов
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает подробной информацией о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет.
"Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет", - сказал Песков.
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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В миреДмитрий ПесковДмитрий ОвсянниковСевастопольЛондонРоссия
 
 
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