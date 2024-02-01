https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924762132.html

В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне

В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024

В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:56

2024-02-01T11:56

2024-02-01T12:19

севастополь

великобритания

дмитрий овсянников

сергей цеков

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санкции

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне показательным и поучительным случаем для всех тех, кто решил покинуть Россию и найти "тихую гавань" за границей. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет. "Если информация о задержании достоверна, то случай с Овсянниковым показателен и поучителен. Всех наших культурных, политических деятелей, бывших чиновников и представителей бизнеса, решивших покинуть Россию и найти себе за границей, как говорится, тихую гавань, однозначно будут преследовать, особенно в Великобритании. Никто их в покое не оставит. Они глубоко ошибаются, если думают, что их там ждут с распростертыми объятьями", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, власти западных стран будут искать любую возможность для преследования бывших российских чиновников. "Им надо жить в России, вести законный образ жизни, работать на благо России, тогда они будут полноценными личностями, а за пределами России их будут преследовать, презирать и наказывать", - сказал сенатор. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html

https://ria.ru/20240125/relokatsiya-1923299811.html

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великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, великобритания, дмитрий овсянников, сергей цеков, в мире, санкции, санкции в отношении россии