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В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024
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11:56 01.02.2024 (обновлено: 12:19 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/ovsyannikov-1924762132.html
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне - РИА Новости, 01.02.2024
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:56
2024-02-01T12:19
севастополь
великобритания
дмитрий овсянников
сергей цеков
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне показательным и поучительным случаем для всех тех, кто решил покинуть Россию и найти "тихую гавань" за границей. Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет. "Если информация о задержании достоверна, то случай с Овсянниковым показателен и поучителен. Всех наших культурных, политических деятелей, бывших чиновников и представителей бизнеса, решивших покинуть Россию и найти себе за границей, как говорится, тихую гавань, однозначно будут преследовать, особенно в Великобритании. Никто их в покое не оставит. Они глубоко ошибаются, если думают, что их там ждут с распростертыми объятьями", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, власти западных стран будут искать любую возможность для преследования бывших российских чиновников. "Им надо жить в России, вести законный образ жизни, работать на благо России, тогда они будут полноценными личностями, а за пределами России их будут преследовать, презирать и наказывать", - сказал сенатор. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240116/dokhody-1921748070.html
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севастополь, великобритания, дмитрий овсянников, сергей цеков, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Севастополь, Великобритания, Дмитрий Овсянников, Сергей Цеков, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
В Крыму прокомментировали задержание экс-губернатора Севастополя в Лондоне

Сенатор Цеков назвал ситуацию с задержанием Овсянникова в Лондоне поучительной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал ситуацию с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне показательным и поучительным случаем для всех тех, кто решил покинуть Россию и найти "тихую гавань" за границей.
Ранее украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на британскую газету Times сообщило, что бывший губернатор Севастополя, экс-заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в своем доме в Лондоне. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в "нарушении санкций и отмывании денег". Издание опубликовало скриншот статьи Times, датированной 31 января, однако подобного материала на сайте у издания уже нет.
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"Если информация о задержании достоверна, то случай с Овсянниковым показателен и поучителен. Всех наших культурных, политических деятелей, бывших чиновников и представителей бизнеса, решивших покинуть Россию и найти себе за границей, как говорится, тихую гавань, однозначно будут преследовать, особенно в Великобритании. Никто их в покое не оставит. Они глубоко ошибаются, если думают, что их там ждут с распростертыми объятьями", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, власти западных стран будут искать любую возможность для преследования бывших российских чиновников.
«
"Им надо жить в России, вести законный образ жизни, работать на благо России, тогда они будут полноценными личностями, а за пределами России их будут преследовать, презирать и наказывать", - сказал сенатор.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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