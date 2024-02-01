https://ria.ru/20240201/orban-1924882166.html

Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину

Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину - РИА Новости, 01.02.2024

Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T18:15

2024-02-01T18:15

2024-02-01T18:15

специальная военная операция на украине

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евросоюз

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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. "Я бы не строил какие-то сценарии на годы, если речь идет о гарантиях того, что Виктор Орбан уже будет играть в команде", - заявил Туск после окончания внеочередной встречи глав стран ЕС в Брюсселе. При этом он отметил, что убедить Орбана удалось без "сложных игр". "Я рад, что это было простым методом. Ему сказали: Господин Орбан, ты или с нами, или не с нами, а это принесет свои последствия. Иногда твердая и ясная позиция намного эффективнее, чем сложные игры", - сказал польский премьер, выступление которого транслирует Польское телевидение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дональд туск, евросоюз, польша, ситуация в днр и лнр