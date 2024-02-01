https://ria.ru/20240201/orban-1924882166.html
Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину
Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину - РИА Новости, 01.02.2024
Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину
Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T18:15
2024-02-01T18:15
2024-02-01T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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виктор орбан
дональд туск
евросоюз
польша
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ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. "Я бы не строил какие-то сценарии на годы, если речь идет о гарантиях того, что Виктор Орбан уже будет играть в команде", - заявил Туск после окончания внеочередной встречи глав стран ЕС в Брюсселе. При этом он отметил, что убедить Орбана удалось без "сложных игр". "Я рад, что это было простым методом. Ему сказали: Господин Орбан, ты или с нами, или не с нами, а это принесет свои последствия. Иногда твердая и ясная позиция намного эффективнее, чем сложные игры", - сказал польский премьер, выступление которого транслирует Польское телевидение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, дональд туск, евросоюз, польша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Дональд Туск, Евросоюз, Польша, Ситуация в ДНР и ЛНР
Туск усомнился, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину
Туск: гарантий, что Орбан в дальнейшем согласится финансировать Украину, нет
ВАРШАВА, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск не уверен, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и далее будет соглашаться на финансирование Украины.
В четверг все 27 лидеров ЕС
на саммите в Брюсселе
договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
"Я бы не строил какие-то сценарии на годы, если речь идет о гарантиях того, что Виктор Орбан уже будет играть в команде", - заявил Туск после окончания внеочередной встречи глав стран ЕС в Брюсселе.
При этом он отметил, что убедить Орбана удалось без "сложных игр". "Я рад, что это было простым методом. Ему сказали: Господин Орбан, ты или с нами, или не с нами, а это принесет свои последствия. Иногда твердая и ясная позиция намного эффективнее, чем сложные игры", - сказал польский премьер, выступление которого транслирует Польское телевидение.
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой