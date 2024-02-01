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Украинские войска выпустили еще три снаряда по Горловке
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Горловке - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Горловке
Украинские войска спустя десять минут, в 22.20, вновь обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:33
2024-02-01T22:33
2024-02-01T22:33
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска спустя десять минут, в 22.20, вновь обстреляли Горловку кассетными "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, США, Джо Байден, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще три снаряда по Горловке
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили еще три снаряда по Горловке