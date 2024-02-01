https://ria.ru/20240201/obstrel-1924828949.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:45

2024-02-01T15:45

2024-02-01T15:45

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

донецкая народная республика

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стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметра по Горловке и Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Кроме того, украинские войска с 14.35 по 15.30 выпустили еще 16 снарядов того же калибра по Киевскому району Донецка и Горловке. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк