https://ria.ru/20240201/obstrel-1924814492.html

Украинские войска выпустили около 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили около 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска выпустили около 20 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:50

2024-02-01T14:50

2024-02-01T14:50

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

гольмовский

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и поселок Гольмовский, выпустив 17 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:50 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 12:50 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 13.00 до 14.05 украинские силы выпустили еще шесть снарядов по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка и по три снаряда - по поселку Гольмовский и Червоногвардейскому району Макеевки. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240201/obstrel-1924785383.html

донецк

макеевка

гольмовский

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, гольмовский, донецкая народная республика, сцкк, происшествия