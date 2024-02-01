https://ria.ru/20240201/obstrel-1924786223.html

Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска за сутки более 50 раз обстреляли Белгородскую область

Порядка 50 раз за прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована украинскими беспилотниками, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:19

2024-02-01T13:19

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 фев - РИА Новости. Порядка 50 раз за прошедшие сутки территория Белгородской области была атакована украинскими беспилотниками, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В четверг губернатор опубликовал в своем Telegram-канале сводку об обстрелах за 31 января. Украинские военные обстреляли семь районов области 40 снарядами из артиллерии, сбросили 27 взрывных устройств с дронов и 23 раза были атаки с использованием дронов-камикадзе и беспилотников, из которых 7 беспилотников сбила российская ПВО. Больше всего обстрелу подвергся Белгородский район (42 атаки). Если взять данные за понедельник, когда было зафиксировано максимальное число атак по области с начала января, а это 123 обстрела из артиллерии, 2 устройства сбросили с дронов и 13 раз атаковали беспилотниками, можно сказать, что к среде число обстрелов из артиллерии сократилось на 68%. Количество сброшенных взрывных устройств увеличилось более чем в 13 раз, а атаки беспилотниками выросли на 76%. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 3 артиллерийских и 11 минометных снарядов. Также в Щетиновке с БПЛА сброшено 15 взрывных устройств. В селах Устинка и Наумовка с беспилотников сброшено по одному взрывному устройству. Село Нехотеевка атаковано двумя дронами-камикадзе. Над селом Новая Деревня сбит БПЛА противника. Также в селах Устинка, Солнцевка, Нехотеевка противник атаковал с помощью БПЛА – по два в каждом селе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет... В районе села Ближнее системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе в селе Богун-Городок с дрона сброшено 8 взрывных устройств, в результате взрыва мужчина получил минно-взрывную травму и контузию головного мозга. Также повреждены три автомобиля и одно домовладение. В Валуйском округе в селе Старый Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Как отметил Гладков, в Волоконовском районе в селе Тишанка дроном-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи. В Шебекинском городском округе 8 раз из гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка. Также в селе были атаки тремя дронами-камикадзе, в результате атаки повреждены два домовладения, мемориал воинской славы, линии газо- и электроснабжения. Хутор Панков обстреляли 4 раза из миномета, была повреждена ЛЭП. В селе Белянка совершили падение два дрона-камикадзе, в результате чего поврежден экскаватор коммерческой организации. По поселкам Ленинский и Красное выпущено 5 минометных снарядов. По данным губернатора, в городе Шебекино в результате падения дрона-камикадзе поврежден инфраструктурный объект связи. В селе Середа дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией. "В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено 4 минометных снаряда, по окраине села Пороз – 5 артиллерийских снарядов. На окраине села Дроновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Мокрая Орловка противник атаковал с помощью БПЛА, сбросив взрывное устройство на автомобиль, стоящий рядом с ФАПом. Пострадавших нет, автомобиль поврежден", - сообщил губернатор. Он подчеркнул, что в Яковлевском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито три беспилотника самолетного типа. Еще один дрон совершил падение в поле с последующей детонацией в районе села Казацкое. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240201/obstrel-1924785383.html

https://ria.ru/20240201/kongress-1924778370.html

https://ria.ru/20240201/kherson-1924767653.html

белгородская область

белгородский район

шебекино

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков