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Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника

Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024

Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника

Мирный житель погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:16

2024-02-01T13:16

2024-02-01T14:26

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК 1 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Байкальской получил ранения и, к сожалению, скончался мужчина 1960 года рождения", — заявил он.Ранее в четверг об этом также сообщило представительство ДНР в СЦКК. По данным ведомства, инцидент произошел в 09:00 мск. После этого в период с 10:40 по 11:10 армия противника выпустила в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам и Макеевке.Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника трассу Горловка — Донецк. После прямого попадания дрона в машину погибли два человека, еще один получил ранения. Кроме того, украинские войска в течение всего дня сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы в разных районах столицы ДНР. В частности, повреждения получило здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити".

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

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петровский район

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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк