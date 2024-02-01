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Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 01.02.2024 (обновлено: 14:26 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924785383.html
Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника
Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника - РИА Новости, 01.02.2024
Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника
Мирный житель погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:16
2024-02-01T14:26
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК 1 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Байкальской получил ранения и, к сожалению, скончался мужчина 1960 года рождения", — заявил он.Ранее в четверг об этом также сообщило представительство ДНР в СЦКК. По данным ведомства, инцидент произошел в 09:00 мск. После этого в период с 10:40 по 11:10 армия противника выпустила в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам и Макеевке.Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника трассу Горловка — Донецк. После прямого попадания дрона в машину погибли два человека, еще один получил ранения. Кроме того, украинские войска в течение всего дня сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы в разных районах столицы ДНР. В частности, повреждения получило здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити".
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донецк
петровский район
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донецк, петровский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК
Житель Донецка погиб после удара украинского беспилотника

Кулемзин: житель Донецка погиб после сброса боеприпаса с украинского БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК 1 фев — РИА Новости. Мирный житель погиб после сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Донецке, написал мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Петровском районе по улице Байкальской получил ранения и, к сожалению, скончался мужчина 1960 года рождения", — заявил он.
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Вчера, 08:00
Ранее в четверг об этом также сообщило представительство ДНР в СЦКК. По данным ведомства, инцидент произошел в 09:00 мск. После этого в период с 10:40 по 11:10 армия противника выпустила в общей сложности девять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Петровскому районам и Макеевке.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.

Накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотника трассу Горловка — Донецк. После прямого попадания дрона в машину погибли два человека, еще один получил ранения. Кроме того, украинские войска в течение всего дня сбрасывали с беспилотников взрывоопасные предметы в разных районах столицы ДНР. В частности, повреждения получило здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 января, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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