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Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:31 01.02.2024 (обновлено: 10:32 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924739471.html
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:31
2024-02-01T10:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07:25 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в 9.40 и 9.55 было выпущено еще шесть снарядов по Никитовскому району Горловки. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240131/obstrel-1924599614.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР натовскими снарядами

ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Горловке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 фев – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Ясиноватский район ДНР, выпустив с начала суток 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в четверг в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 07:25 – населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 9.40 и 9.55 было выпущено еще шесть снарядов по Никитовскому району Горловки.
О последствиях пока не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦКК
 
 
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