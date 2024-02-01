https://ria.ru/20240201/oblomki-1924715441.html

КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков

КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков - РИА Новости, 01.02.2024

КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков

Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление, согласно которому, утром 3 февраля ожидается падение ракетных обломков в акваторию... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T07:24

2024-02-01T07:24

2024-02-01T07:33

южно-китайское море

в мире

китай

хайнань

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ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление, согласно которому, утром 3 февраля ожидается падение ракетных обломков в акваторию Южно-Китайского моря. Причина не уточняется. Как отмечается в уведомлении, 3 февраля с 7.00 до 8.00 по местному времени (2.00 и 3.00 мск, соответственно) ожидается падение ракетных облаков в определенной акватории Южно-Китайского моря. Согласно указанным координатам, место возможного падения обломков располагается к востоку от острова Хайнань. Отмечается, что в указанное время запрещается доступ к данному району. В прошлом такие уведомления появлялись в преддверии пусков. В Южно-Китайском море находится остров Хайнань, где расположен космодром Вэньчан.

https://ria.ru/20240130/kndr-1924266035.html

https://ria.ru/20231012/oblomki-1902225888.html

южно-китайское море

китай

хайнань

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южно-китайское море, в мире, китай, хайнань