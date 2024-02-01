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КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков - РИА Новости, 01.02.2024
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07:24 01.02.2024 (обновлено: 07:33 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/oblomki-1924715441.html
КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков
КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков - РИА Новости, 01.02.2024
КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков
Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление, согласно которому, утром 3 февраля ожидается падение ракетных обломков в акваторию... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:24
2024-02-01T07:33
южно-китайское море
в мире
китай
хайнань
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ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление, согласно которому, утром 3 февраля ожидается падение ракетных обломков в акваторию Южно-Китайского моря. Причина не уточняется. Как отмечается в уведомлении, 3 февраля с 7.00 до 8.00 по местному времени (2.00 и 3.00 мск, соответственно) ожидается падение ракетных облаков в определенной акватории Южно-Китайского моря. Согласно указанным координатам, место возможного падения обломков располагается к востоку от острова Хайнань. Отмечается, что в указанное время запрещается доступ к данному району. В прошлом такие уведомления появлялись в преддверии пусков. В Южно-Китайском море находится остров Хайнань, где расположен космодром Вэньчан.
https://ria.ru/20240130/kndr-1924266035.html
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южно-китайское море, в мире, китай, хайнань
Южно-Китайское море, В мире, Китай, Хайнань
КНР предупредила о падении в Южно-Китайском море ракетных обломков

КНР предупредила о падении 3 февраля ракетных обломков в Южно-Китайское море

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР в южно-Китайском море. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 фев - РИА Новости. Управление по безопасности на море КНР в четверг выпустило уведомление, согласно которому, утром 3 февраля ожидается падение ракетных обломков в акваторию Южно-Китайского моря.
Причина не уточняется.
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Как отмечается в уведомлении, 3 февраля с 7.00 до 8.00 по местному времени (2.00 и 3.00 мск, соответственно) ожидается падение ракетных облаков в определенной акватории Южно-Китайского моря.
Согласно указанным координатам, место возможного падения обломков располагается к востоку от острова Хайнань. Отмечается, что в указанное время запрещается доступ к данному району.
В прошлом такие уведомления появлялись в преддверии пусков. В Южно-Китайском море находится остров Хайнань, где расположен космодром Вэньчан.
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