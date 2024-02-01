ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией
ГП признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства и признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной в России организацией, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
"Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение комиссии. Немецкая НПО Russian Election Monitor (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России "Фондом Генриха Бёлля" и другими недружественными нашей стране организациями", - заявил Пискарев.
Депутат отметил, что данная НПО попала в поле зрения комиссии еще в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы. По его словам, деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас.
"Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО", - подчеркнул Пискарев.
Ранее он сообщал, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории РФ.