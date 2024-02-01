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ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией - РИА Новости, 01.02.2024
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07:53 01.02.2024 (обновлено: 08:16 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/npo-1924717122.html
ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией
ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией - РИА Новости, 01.02.2024
ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией
Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства и признала немецкую НПО Russian Election Monitor... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T07:53
2024-02-01T08:16
генеральная прокуратура рф
россия
госдума рф
общество
василий пискарев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства и признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной в России организацией, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии."Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение комиссии. Немецкая НПО Russian Election Monitor (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России "Фондом Генриха Бёлля" и другими недружественными нашей стране организациями", - заявил Пискарев.Депутат отметил, что данная НПО попала в поле зрения комиссии еще в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы. По его словам, деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас."Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО", - подчеркнул Пискарев.Ранее он сообщал, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории РФ.
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генеральная прокуратура рф, россия, госдума рф, общество, василий пискарев
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Госдума РФ, Общество, Василий Пискарев
ГП признала НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией

ГП признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной организацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Генпрокуратура поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства и признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной в России организацией, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии.
"Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение комиссии. Немецкая НПО Russian Election Monitor (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России "Фондом Генриха Бёлля" и другими недружественными нашей стране организациями", - заявил Пискарев.
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Депутат отметил, что данная НПО попала в поле зрения комиссии еще в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы. По его словам, деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас.
"Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными. Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России на международной арене, ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО", - подчеркнул Пискарев.
Ранее он сообщал, что направил в Генпрокуратуру материалы о необходимости признания деятельности REM нежелательной на территории РФ.
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Генеральная прокуратура РФРоссияГосдума РФОбществоВасилий Пискарев
 
 
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