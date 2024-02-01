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В Запорожской области прокомментировали заявление о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/nastuplenie-1924731159.html
В Запорожской области прокомментировали заявление о новом наступлении ВСУ
В Запорожской области прокомментировали заявление о новом наступлении ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
В Запорожской области прокомментировали заявление о новом наступлении ВСУ
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:52
2024-02-01T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
кирилл буданов
валерий залужный
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении политической игрой на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее Буданов заявил украинскому интернет-изданию "Телеграф", что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению. "Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой. Он стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения. Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, прежде чем заявлять о новом контрнаступлении, Буданову следовало бы ответить на вопрос, где они возьмут живую силу, так как предыдущую они погубили, бросив в бесполезные "мясные штурмы" на линии фронта. Указ Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации ряда западных СМИ, Буданову предложили занять место Залужного, но он отказался. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924706555.html
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в мире, украина, запорожская область, кирилл буданов, валерий залужный, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Кирилл Буданов, Валерий Залужный, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области прокомментировали заявление о новом наступлении ВСУ

Рогов назвал заявление о новом наступлении ВСУ политической игрой Буданова

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о весеннем наступлении политической игрой на фоне информации о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее Буданов заявил украинскому интернет-изданию "Телеграф", что весной ВСУ могут снова попытаться перейти к наступлению.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
04:11
"Я думаю, что данное заявление со стороны Буданова больше является политической игрой. Он стремится напомнить о себе в контексте военачальника, принимающего важные государственные решения. Вполне возможно, что кампания по замене Залужного продолжается, и поэтому Буданов стремится напомнить о себе, и поэтому делает резонансное заявление", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, прежде чем заявлять о новом контрнаступлении, Буданову следовало бы ответить на вопрос, где они возьмут живую силу, так как предыдущую они погубили, бросив в бесполезные "мясные штурмы" на линии фронта.
Указ Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. По информации ряда западных СМИ, Буданову предложили занять место Залужного, но он отказался.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
Вчера, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗапорожская областьКирилл БудановВалерий ЗалужныйВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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