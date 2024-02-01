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В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/nastuplenie-1924725459.html
В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению
В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению - РИА Новости, 01.02.2024
В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал подготовку Киева к новому весеннему наступлению милитаристским вампиризмом и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:19
2024-02-01T09:19
специальная военная операция на украине
украина
леонид ивлев
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал подготовку Киева к новому весеннему наступлению милитаристским вампиризмом и продолжением политики планового уничтожения своих солдат. Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил украинскому интернет-изданию "Телеграф", что весной ВСУ может снова попытаться перейти к наступлению. "Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат - на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино, которым надо все больше и больше крови. Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
https://ria.ru/20240123/kontrnastuplenie-1922959696.html
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украина, леонид ивлев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Леонид Ивлев, Вооруженные силы Украины, В мире
В Госдуме отреагировали на подготовку Киева к новому наступлению

Ивлев назвал подготовку Киева к новому наступлению милитаристским вампиризмом

© AP Photo / Aris MessinisУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Aris Messinis
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал подготовку Киева к новому весеннему наступлению милитаристским вампиризмом и продолжением политики планового уничтожения своих солдат.
Ранее начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил украинскому интернет-изданию "Телеграф", что весной ВСУ может снова попытаться перейти к наступлению.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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26 января, 08:00
"Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат - на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино, которым надо все больше и больше крови.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024 году. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
СМИ: ВСУ обвиняют киевские власти и Запад в провале контрнаступления
23 января, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛеонид ИвлевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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