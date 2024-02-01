https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html

Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками

Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками - РИА Новости, 01.02.2024

Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками

Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:12

2024-02-01T15:12

2024-02-01T15:12

происшествия

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном. По данным суда, Амфетаминов М.Е., его подельник Чичин и "иные неустановленные лица" в конце января доставили в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере в пять свертков мефедрон общей массой 4,22 грамма и оборудовали минимум пяти закладок. Однако планируемая торговля не задалась, так как Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. "Подозреваемый Амфетаминов М.Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью <...> или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться", - говорится в сообщении Советского районного суда. Также отмечается, что от дачи показаний Амфетаминов отказался. Полицейские вышли в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО, которое в итоге было удовлетворено. Санкция статьи, по которой проходит Амфетаминов, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240119/delo-1922301410.html

воронеж

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, воронеж