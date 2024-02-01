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Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками - РИА Новости, 01.02.2024
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15:12 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/narkotiki-1924820311.html
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками - РИА Новости, 01.02.2024
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками
Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:12
2024-02-01T15:12
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном. По данным суда, Амфетаминов М.Е., его подельник Чичин и "иные неустановленные лица" в конце января доставили в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере в пять свертков мефедрон общей массой 4,22 грамма и оборудовали минимум пяти закладок. Однако планируемая торговля не задалась, так как Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере. "Подозреваемый Амфетаминов М.Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью &lt;...&gt; или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться", - говорится в сообщении Советского районного суда. Также отмечается, что от дачи показаний Амфетаминов отказался. Полицейские вышли в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО, которое в итоге было удовлетворено. Санкция статьи, по которой проходит Амфетаминов, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками

В Воронеже арестовали мужчину по фамилии Амфетаминов за торговлю мефедроном

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном.
По данным суда, Амфетаминов М.Е., его подельник Чичин и "иные неустановленные лица" в конце января доставили в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере в пять свертков мефедрон общей массой 4,22 грамма и оборудовали минимум пяти закладок. Однако планируемая торговля не задалась, так как Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
"Подозреваемый Амфетаминов М.Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью <...> или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться", - говорится в сообщении Советского районного суда. Также отмечается, что от дачи показаний Амфетаминов отказался. Полицейские вышли в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО, которое в итоге было удовлетворено.
Санкция статьи, по которой проходит Амфетаминов, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.
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