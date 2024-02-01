https://ria.ru/20240201/napadenie-1924898692.html

СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области

СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области - РИА Новости, 01.02.2024

СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области

Водитель школьного автобуса в Аксайском районе Ростовской области предположительно напал на несовершеннолетних подростков и избил их, следует из видео,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:56

2024-02-01T19:56

2024-02-01T19:57

происшествия

ростовская область

аксайский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Водитель школьного автобуса в Аксайском районе Ростовской области предположительно напал на несовершеннолетних подростков и избил их, следует из видео, опубликованного в соцсетях, по этому факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В сети интернет размещена информация с видеозаписью о причинении мужчиной телесных повреждений несовершеннолетним подросткам... Следователи проводят доследственную проверку в связи с опубликованной в СМИ информацией об избиении подростков", - говорится в сообщении. Ранее в ряде соцсетей была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина наносил телесные повреждения несовершеннолетним подросткам. Утверждалось, что инцидент произошел в хуторе Верхнеподпольный Аксайского района Ростовской области. В комментариях местных жителей указывалось, что мужчина на видео – водитель школьного автобуса, который постоянно избивает их детей и крайне агрессивно реагирует на детские шалости. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, подтвердить достоверность опубликованной в соцсетях информации можно будет только по результатам проверки. После установления всех обстоятельств произошедшего следствием будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html

https://ria.ru/20240131/moskva-1924519283.html

ростовская область

аксайский район

россия

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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)