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СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области - РИА Новости, 01.02.2024
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19:56 01.02.2024 (обновлено: 19:57 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/napadenie-1924898692.html
СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области
СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области - РИА Новости, 01.02.2024
СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области
Водитель школьного автобуса в Аксайском районе Ростовской области предположительно напал на несовершеннолетних подростков и избил их, следует из видео,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:56
2024-02-01T19:57
происшествия
ростовская область
аксайский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Водитель школьного автобуса в Аксайском районе Ростовской области предположительно напал на несовершеннолетних подростков и избил их, следует из видео, опубликованного в соцсетях, по этому факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В сети интернет размещена информация с видеозаписью о причинении мужчиной телесных повреждений несовершеннолетним подросткам... Следователи проводят доследственную проверку в связи с опубликованной в СМИ информацией об избиении подростков", - говорится в сообщении. Ранее в ряде соцсетей была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина наносил телесные повреждения несовершеннолетним подросткам. Утверждалось, что инцидент произошел в хуторе Верхнеподпольный Аксайского района Ростовской области. В комментариях местных жителей указывалось, что мужчина на видео – водитель школьного автобуса, который постоянно избивает их детей и крайне агрессивно реагирует на детские шалости. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, подтвердить достоверность опубликованной в соцсетях информации можно будет только по результатам проверки. После установления всех обстоятельств произошедшего следствием будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20240109/politsiya-1920399237.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, аксайский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Аксайский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит данные о мужчине, который избил детей в Ростовской области

СК проверит данные о водителе автобуса, который избил детей в Ростовской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев – РИА Новости. Водитель школьного автобуса в Аксайском районе Ростовской области предположительно напал на несовершеннолетних подростков и избил их, следует из видео, опубликованного в соцсетях, по этому факту начата доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В сети интернет размещена информация с видеозаписью о причинении мужчиной телесных повреждений несовершеннолетним подросткам... Следователи проводят доследственную проверку в связи с опубликованной в СМИ информацией об избиении подростков", - говорится в сообщении.
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Ранее в ряде соцсетей была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина наносил телесные повреждения несовершеннолетним подросткам. Утверждалось, что инцидент произошел в хуторе Верхнеподпольный Аксайского района Ростовской области. В комментариях местных жителей указывалось, что мужчина на видео – водитель школьного автобуса, который постоянно избивает их детей и крайне агрессивно реагирует на детские шалости.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по региону, подтвердить достоверность опубликованной в соцсетях информации можно будет только по результатам проверки. После установления всех обстоятельств произошедшего следствием будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияРостовская областьАксайский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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