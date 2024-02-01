https://ria.ru/20240201/mvd-1924812498.html

На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела

На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела - РИА Новости, 01.02.2024

На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела

Полицейские в Москве составили 19 административных материалов в отношении участников дрифта на льду Москвы-реки, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:39

2024-02-01T14:39

2024-02-01T14:39

происшествия

москва

россия

ирина волк

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве составили 19 административных материалов в отношении участников дрифта на льду Москвы-реки, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из транспортной полиции проводили рейд по акватории Москвы-реки и в районе Новорижского моста заметили дрифтеров, которые устроили заезд по прибрежному льду. В отношении нарушителей составлены 19 административных материалов по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ", - рассказала Волк. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

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происшествия, москва, россия, ирина волк