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На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела - РИА Новости, 01.02.2024
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14:39 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/mvd-1924812498.html
На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела
На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела - РИА Новости, 01.02.2024
На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела
Полицейские в Москве составили 19 административных материалов в отношении участников дрифта на льду Москвы-реки, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:39
2024-02-01T14:39
происшествия
москва
россия
ирина волк
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве составили 19 административных материалов в отношении участников дрифта на льду Москвы-реки, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Мои коллеги из транспортной полиции проводили рейд по акватории Москвы-реки и в районе Новорижского моста заметили дрифтеров, которые устроили заезд по прибрежному льду. В отношении нарушителей составлены 19 административных материалов по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ", - рассказала Волк. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
На лихачей, устроивших дрифт по льду Москвы-реки, завели дела

МВД: на участников дрифта на льду Москвы-реки составили 19 материалов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Полицейские в Москве составили 19 административных материалов в отношении участников дрифта на льду Москвы-реки, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«
"Мои коллеги из транспортной полиции проводили рейд по акватории Москвы-реки и в районе Новорижского моста заметили дрифтеров, которые устроили заезд по прибрежному льду. В отношении нарушителей составлены 19 административных материалов по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ", - рассказала Волк.
Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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