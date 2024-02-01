https://ria.ru/20240201/moskva-1924874183.html
Москвичей предупредили о гололедице в ночные часы
Москвичей предупредили о гололедице в ночные часы - РИА Новости, 01.02.2024
Москвичей предупредили о гололедице в ночные часы
Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:45
2024-02-01T17:45
2024-02-01T17:45
общество
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Москвичей предупредили о гололедице в ночные часы
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в ночь на пятницу
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Москвичам стоит быть внимательными на улице из-за гололедицы в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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