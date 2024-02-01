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Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов"
Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов" - РИА Новости, 01.02.2024
Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов"
Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:01
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. "Сделано в Москве" - программа для продвижения локальных брендов. К ней присоединилось уже больше пяти тысяч предпринимателей города. "В инновационном кластере "Ломоносов" открылся первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве"", - говорится в сообщении. Отмечается, что на площади 90 квадратных метров разместились витрины с товарами локальных брендов. "Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры - всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что до конца года планируется открыть в столице еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.
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москва, наталья сергунина, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Москва, Наталья Сергунина, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города.
"Сделано в Москве" - программа для продвижения локальных брендов. К ней присоединилось уже больше пяти тысяч предпринимателей города.
"В инновационном кластере "Ломоносов" открылся первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на площади 90 квадратных метров разместились витрины с товарами локальных брендов.
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"Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры - всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину
.
Сообщается, что до конца года планируется открыть в столице еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.