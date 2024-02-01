https://ria.ru/20240201/moskva-1924760770.html

Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов"

Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов" - РИА Новости, 01.02.2024

Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в кластере "Ломоносов"

Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:01

2024-02-01T12:01

2024-02-01T12:01

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый магазин "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов", сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города. "Сделано в Москве" - программа для продвижения локальных брендов. К ней присоединилось уже больше пяти тысяч предпринимателей города. "В инновационном кластере "Ломоносов" открылся первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве"", - говорится в сообщении. Отмечается, что на площади 90 квадратных метров разместились витрины с товарами локальных брендов. "Свою продукцию во флагманском магазине представили больше 20 московских предпринимателей. Жители и гости города могут приобрести здесь одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры - всего порядка 100 категорий товаров. Ассортимент будет обновляться каждый сезон", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Сообщается, что до конца года планируется открыть в столице еще несколько фирменных торговых площадок. Размещение товаров в постоянных магазинах проекта позволит локальным компаниям повысить узнаваемость и расширить круг покупателей.

https://ria.ru/20240201/eksperiment-1924759979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, наталья сергунина, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса