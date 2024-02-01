https://ria.ru/20240201/moskva-1924758148.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:39
2024-02-01T11:39
2024-02-01T11:39
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует с 21.00 1 февраля до 20.00 5 февраля.
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москва, гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице действует с 21.00 1 февраля до 20.00 5 февраля.
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности