https://ria.ru/20240201/moskva-1924758148.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.02.2024

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:39

2024-02-01T11:39

2024-02-01T11:39

москва

гидрометцентр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует с 21.00 1 февраля до 20.00 5 февраля.

https://ria.ru/20240131/opasnost-1924629850.html

москва

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2024

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москва, гидрометцентр