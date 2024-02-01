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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.02.2024
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11:39 01.02.2024
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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:39
2024-02-01T11:39
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Предупреждение о гололедице действует с 21.00 1 февраля до 20.00 5 февраля.
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москва, гидрометцентр
Москва, Гидрометцентр
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСобака гуляет в Москве
Собака гуляет в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Собака гуляет в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы с вечера четверга до вечера понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице действует с 21.00 1 февраля до 20.00 5 февраля.
Зима в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
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МоскваГидрометцентр
 
 
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