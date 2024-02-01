https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924800487.html
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду - РИА Новости, 01.02.2024
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду
Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился в четверг принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:57
2024-02-01T13:57
2024-02-01T13:57
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молдавия
майя санду
дорин речан
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился в четверг принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики, передает корреспондент РИА Новости. В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Рост цен, потеря суверенитета, отказ он нейтралитета. Правящий режим во главе с президентом Майей Санду ведет страну к краху. Мы осуждаем действия партии "Действие и солидарность", мы выступаем за отставку президента и главы исполнительной власти - премьера Дорина Речана. Прошу проголосовать за резолюцию митинга. Эта власть должна уйти с политической арены", - зачитал текст резолюции представитель молодежного крыла партии "Возрождение" Сергей Дойна. Организаторы акции заявили также, что антиправительственные протесты продолжатся, и призвали присоединиться к ним представителей других оппозиционных сил. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Митинг молдавской оппозиции
Митинг молдавской оппозиции
2024-02-01T13:57
true
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду, дорин речан
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду, Дорин Речан
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду
Оппозиция на митинге в Кишиневе приняла резолюцию с требованием отставки Санду
КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился в четверг принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии
партии "Шор".
"Рост цен, потеря суверенитета, отказ он нейтралитета. Правящий режим во главе с президентом Майей Санду ведет страну к краху. Мы осуждаем действия партии "Действие и солидарность", мы выступаем за отставку президента и главы исполнительной власти - премьера Дорина Речана. Прошу проголосовать за резолюцию митинга. Эта власть должна уйти с политической арены", - зачитал текст резолюции представитель молодежного крыла партии "Возрождение" Сергей Дойна.
Организаторы акции заявили также, что антиправительственные протесты продолжатся, и призвали присоединиться к ним представителей других оппозиционных сил.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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