https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924800487.html

На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду

На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду - РИА Новости, 01.02.2024

На митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Санду

Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился в четверг принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:57

2024-02-01T13:57

2024-02-01T13:57

в мире

кишинев

молдавия

майя санду

дорин речан

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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Митинг оппозиции в центре Кишинева завершился в четверг принятием резолюции с требованием отставки главы Молдавии Майи Санду, правительства Дорина Речана, проведения досрочных парламентских выборов, а также призывом отказаться от милитаристской риторики, передает корреспондент РИА Новости. В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Рост цен, потеря суверенитета, отказ он нейтралитета. Правящий режим во главе с президентом Майей Санду ведет страну к краху. Мы осуждаем действия партии "Действие и солидарность", мы выступаем за отставку президента и главы исполнительной власти - премьера Дорина Речана. Прошу проголосовать за резолюцию митинга. Эта власть должна уйти с политической арены", - зачитал текст резолюции представитель молодежного крыла партии "Возрождение" Сергей Дойна. Организаторы акции заявили также, что антиправительственные протесты продолжатся, и призвали присоединиться к ним представителей других оппозиционных сил. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html

кишинев

молдавия

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Митинг молдавской оппозиции Митинг молдавской оппозиции 2024-02-01T13:57 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кишинев, молдавия, майя санду, дорин речан