https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924799824.html

Депутаты от партии "Шор" вернутся в парламент Молдавии

Депутаты от партии "Шор" вернутся в парламент Молдавии - РИА Новости, 01.02.2024

Депутаты от партии "Шор" вернутся в парламент Молдавии

Представлявшие запрещенную в Молдавии партию "Шор" депутаты намерены вернуться к работе в парламенте после перерыва в девять месяцев, заявил парламентарий Вадим РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:54

2024-02-01T13:55

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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Представлявшие запрещенную в Молдавии партию "Шор" депутаты намерены вернуться к работе в парламенте после перерыва в девять месяцев, заявил парламентарий Вадим Фотеску. Депутаты от партии "Шор" девять месяцев не посещали заседания парламента в знак протеста против игнорирования инициатив оппозиции. Теперь они намерены вернуться к работе как независимые депутаты, но при этом будут сотрудничать как раньше - на момент существования фракции "Шор" в парламенте. "Мы являемся свидетелями, как попирается конституция Молдавии, как закрываются политические партии, преследуются политики от оппозиции и даже кандидаты, которые были на местных выборах. Сегодня, когда начинается сессия парламента, мы придем туда, чтобы в очередной раз сказать о том, что те законы, которые продвигает партия "Действие и солидарность" (ПДС - ред.), не имеют ничего общего с социальными проблемами населения", - заявил Фотеску на протесте оппозиции. По его словам, власти, "видя свою безнаказанность, не останавливаются и продолжают свою деструктивную детальность". "Все нарративы ПДС направлены только на одно - потеря суверенитета, потеря нейтральности нашей маленькой, прекрасной страны", - подчеркнул Фотеску. Конституционный суд Молдавии в июне прошлого года постановил признать неконституционной партию "Шор". Партия считается распущенной. Представлявшие ее депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html

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в мире, молдавия, майя санду, возрождение