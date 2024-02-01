В Кишиневе сторонники оппозиции потребовали отставки властей Молдавии
Оппозиция на митинге потребовала отставки президента Молдавии Санду и парламента
КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Возрождение" собрались у здания парламента в Кишиневе, чтобы потребовать отставки президента Майи Санду и проведения досрочных выборов депутатов, сообщил корреспондент РИА Новости.
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"Приезжают люди со всей страны. Мы собрались здесь в первый день новой сессии парламента, чтобы сказать, что власть сошла с ума. Много (людей. — Прим. ред.) — и в нашей стране, и за ее пределами, на заработках, — думают лишь об одном. О досрочных выборах", — заявил один из лидеров партии, депутат Василий Боля.
Организаторы акции протеста принесли большие белые воздушные шары как символ надувательства народа со стороны властей.
Среди участников присутствуют представители запрещенной партии "Шор". Так, депутат Марина Таубер обвинила Санду в узурпации власти.
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"Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован партией "Действие и солидарность", власть в целом узурпировала Майя Санду", — сказала оппозиционер, представляющая в парламенте группу независимых депутатов от партии "Шор".
В пресс-службе "Возрождения" заявили, что власти оказывают давление на организаторов протеста, силовики "задерживают и изымают автомобили и другое оборудование участников мирной акции". Сейчас известно о двух подобных инцидентах в районах Страшены и Шолданешты.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.