https://ria.ru/20240201/mezhkonfessionalnye_otnosheniya-1924702351.html

В мире начинается неделя гармоничных межконфессиональных отношений

В мире начинается неделя гармоничных межконфессиональных отношений - РИА Новости, 01.02.2024

В мире начинается неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, которая отмечается во всем мире с 1 по 7 февраля, напоминает всем людям доброй воли о важности... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:26

2024-02-01T02:26

2024-02-01T02:26

религия

россия

иордания

рушан аббясов

буда бадмаев

абдалла ii

московский государственный лингвистический университет

федерация еврейских общин россии

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений, которая отмечается во всем мире с 1 по 7 февраля, напоминает всем людям доброй воли о важности укрепления и активизации доброжелательного и открытого межрелигиозного диалога в мире в сегодняшних непростых реалиях, считают представители традиционных конфессий в России, опрошенные РИА Новости. "Сегодняшние реалии как никогда прежде требуют консолидации религиозных лидеров и верующих нашей страны в борьбе с угрожающими вызовами экстремизма и межрелигиозной розни ... На территории нашей страны религиозные лидеры выражают консолидированную позицию по вопросам общественной нравственности, совместно противостоят вышеназванным угрозам. Сейчас особенно важен доброжелательный и открытый диалог между традиционными религиями, а Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений является хорошим поводом для его активизации в нашей стране", - сказал РИА Новости доцент кафедры теологии Московского государственного лингвистического университета, священник Димитрий Сафонов (в 2016-2023 годы – исполнительный секретарь Межрелигиозного совета России). Заместитель председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) муфтий Рушан Аббясов подчеркнул, что Неделя гармоничных межконфессиональных отношений - созидательная традиция, которая является напоминанием всем людям доброй воли о важности укрепления межрелигиозного диалога в мире. "Отмечу, что Россия в столь чувствительном социально-общественном вопросе подает несравненный пример. Ведь именно на российской земле веками живут в добрососедстве народы, относящиеся к разным национальностям и исповедующие разные религии, но объединенные любовью к общему Отечеству", - сказал РИА Новости Аббясов. Муфтий напомнил слова Всевышнего в Коране: "О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный". "Это мудрое назидание Творца находит отражение во всех Священных писаниях авраамических религий и, на мой взгляд, является фундаментальным в деле развития межрелигиозных и межэтнических отношений", - сказал Аббясов. Межрелигиозный совет РоссииЗамглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев подчеркнул, что верующих православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин объединяют общие проблемы, которые они пытаются решить сообща. "У всех традиционных религиозных конфессий в России - общие проблемы, мы беспокоимся за духовное состояние общества. На вызовы, которые существуют в обществе, пытаемся сообща отвечать. Мы не обсуждаем докринальные, мировоззренческие аспекты наших религий, у каждого своя паства. Но есть общие вызовы, касающиеся всех конфессий, например ЛГБТ*-движение (запрещенное в России экстремистское движение - ред.), и тут мы говорим: "Давайте вместе бороться", - сказал Бадмаев. Бадаев отметил, что для поиска решений по ряду острых вопросов был создан Межрелигиозный совет России под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "У нас есть замечательная площадка, такая, как Межрелигиозный совет России. Я думаю, это уникальный пример ... нет нигде в мире такого, чтобы духовенство собиралось не только на резонансных мероприятиях или в связи с памятными датами, а мы собираемся именно по тем вопросам, которые нас всех волнуют, и в этом проявляется, может быть, такая общая гражданственность наших религиозных общин. Это не только возможность принять какие-то совместные решения и предложения к исполнительной власти, касающиеся искусственного интеллекта, абортов, образования, ювенальной юстиции, помощи раненым и их семьям и ряда других вопросов", - подчеркнул в разговоре с РИА Новости руководитель департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Аарон Гуревич. Раввин отметил, что Межрелигиозный совет укрепляет связи представителей религиозных общин вне заседаний, на которых принимаются решения. "Также мы ведем доброе сотрудничество по ряду вопросов на личном уровне", - сказал Гуревич. Неделя гармоничных межрелигиозных отношений во всем мире отмечается в первую неделю февраля, Она была учреждена 20 октября 2010 года Генеральной ассамблеей ООН по предложению короля Иордании Абдаллы II в 2010 году. Генассамблея признала необходимость диалога между разными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества между людьми, а также то, что моральным долгом во всех религиях, убеждениях и вероисповеданиях является стремление к миру, терпимости и взаимопониманию. Королевский институт исламской мысли в Иордании также учредил премию Всемирной недели межконфессиональной гармонии. Она присуждается лучшим организациям, проектам, мероприятиям, которые признаются судьями наиболее успешными в продвижении межконфессиональной гармонии. В России, с ее разнообразием народов, культур и религий вопросы межрелигиозного и межнационального диалога носят фундаментальный характер. В 1998 году был образован Межрелигиозный совет России, в который вошли представители православной, мусульманской, иудейской и буддистской религиозных общин страны. Почетным председателем Межрелигиозного совета является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Совет занимается противодействием разжиганию межэтнических конфликтов, утверждением традиционных нравственных ценностей, повышением стабильности.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240123/religiya-1922965195.html

https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html

россия

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россия, иордания, рушан аббясов, буда бадмаев, абдалла ii, московский государственный лингвистический университет, федерация еврейских общин россии, оон