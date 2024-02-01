https://ria.ru/20240201/medvedev-1924863526.html
Медведев призвал продолжить модернизацию фонда ЖКХ по всей стране
Медведев призвал продолжить модернизацию фонда ЖКХ по всей стране - РИА Новости, 01.02.2024
Медведев призвал продолжить модернизацию фонда ЖКХ по всей стране
Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:12
2024-02-01T17:12
2024-02-01T17:13
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев. "Несмотря на большой объем сделанного, все равно работы непочатый край. Природа этой работы и особенности нашей страны, что практически на всех территориях эта работа должна быть продолжена. Модернизация жилищно-коммунального фонда и инфраструктуры его", - сказал он на заседании Программной комиссии "Единой России", на котором подводятся итоги реализации народной программы за 2023 год.
https://ria.ru/20240125/zhkkh-1923445169.html
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дмитрий медведев, единая россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал продолжить модернизацию фонда ЖКХ по всей стране
Медведев: модернизация фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Работа по модернизации фонда ЖКХ должна быть продолжена по всей стране, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Несмотря на большой объем сделанного, все равно работы непочатый край. Природа этой работы и особенности нашей страны, что практически на всех территориях эта работа должна быть продолжена. Модернизация жилищно-коммунального фонда и инфраструктуры его", - сказал он на заседании Программной комиссии "Единой России", на котором подводятся итоги реализации народной программы за 2023 год.
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