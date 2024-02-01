https://ria.ru/20240201/medproduktsii-1924726608.html
Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции
Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции - РИА Новости, 01.02.2024
Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции
Зарубежные компании, поставляющие медицинскую продукцию в Россию, ведут себя по-разному, но тех, кто пытается вводить какие-то ограничения, единицы, в целом... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:26
2024-02-01T09:26
2024-02-01T09:26
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зарубежные компании, поставляющие медицинскую продукцию в Россию, ведут себя по-разному, но тех, кто пытается вводить какие-то ограничения, единицы, в целом ситуация стабильная, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Хочу сказать, что здесь поведение компаний совершенно различное. Есть те, кто пытаются, так скажем, вводить какие-то ограничительные меры, но их единицы. В целом ситуация стабильная",- сказал Мурашко. Он отметил, что случаются определенные эксцессы, но принят комплекс мер, который позволяет быстро решить проблему. По словам министра, все делается в интересах пациентов, поэтому в случае, если необходимо ввести какие-то серии и партии аналогичных препаратов, то такие решения принимаются.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
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россия, михаил мурашко, здоровье - общество
Россия, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество
Мурашко рассказал о ситуации с поставками зарубежной медпродукции
Мурашко: поставщики медпродукции в РФ вводят ограничения в единичных случаях
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Зарубежные компании, поставляющие медицинскую продукцию в Россию, ведут себя по-разному, но тех, кто пытается вводить какие-то ограничения, единицы, в целом ситуация стабильная, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Хочу сказать, что здесь поведение компаний совершенно различное. Есть те, кто пытаются, так скажем, вводить какие-то ограничительные меры, но их единицы. В целом ситуация стабильная",- сказал Мурашко.
Он отметил, что случаются определенные эксцессы, но принят комплекс мер, который позволяет быстро решить проблему. По словам министра, все делается в интересах пациентов, поэтому в случае, если необходимо ввести какие-то серии и партии аналогичных препаратов, то такие решения принимаются.
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